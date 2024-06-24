تأجيل إعادة فتح "رأس جدير" بين تونس وليبيا

تعثرت عملية إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين تونس وليبيا التي كانت مقررة اليوم الاثنين، بعد تحرك مفاجئ من قوات زوارة الأمازيغية التي ترفع العديد من المطالب بوجه السلطات من أجل السماح بإعادة فتح المعبر.

وذكر مصدر أمني ليبي رفيع المستوى لـ"إرم نيوز"، أن "ميليشيات زوارة قامت ليل الأحد – الاثنين بغلق الطرق المؤدية إلى منفذ رأس الجدير في استباق لعملية إعادة فتحه، صباح اليوم".

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمتابع للملف مصطفى عبد الكبير إنه "لا يوجد توافق حقيقي بين بلدية زوارة وحكمائها من جهة وداخلية الدبيبة بشأن معبر رأس الجدير".