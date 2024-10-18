بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلق على مقتل يحيى السنوار

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الجمعة، أن مقتل رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "سيرفع روح المقاومة وسيكون قدوة للفلسطينيين".

وقال عرفاني في بيان له نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "الشهيد يحيى السنوار سيكون قدوة للشباب والأطفال الفلسطينيين"، معتبراً أن "روح المقاومة سترتفع بعد استشهاد يحيى السنوار".

وأضاف عرفاني: "سيكون الشهيد السنوار قدوة ومثالاً للشباب والأطفال الذين سيواصلون طريقه نحو حرية فلسطين"، مبيناً: "بعد اغتيال يحيى السنوار ستستمر المقاومة في طريقها، لأنه شهيد حي ومصدر إلهام".

وهذا أول تعليق إيراني على اغتيال السنوار، الذي أعلنت إسرائيل أنها قتلته في رفح بالصدفة، مساء الخميس، مع اثنين من مرافقيه بعد محاصرتهم بمنطقة "تل السلطان" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.