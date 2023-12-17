ما الذي تحاول إسرائيل تحقيقه في حربها على غزة؟

ويقول تقرير "إنسايدر" إن قادة إسرائيل أعلنوا أن جيشهم "يعمل على تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية، "لكن التقرير يشدد على أنه "حتى الآن، لم تؤت الجهود الإسرائيلية بثمار كبيرة، ولا يزال كبار قادة حماس طلقاء، ومختبئين في أنفاقهم الواسعة أو بين 1.9 مليون لاجئ فروا من العنف".

وتزعم إسرائيل أنها قتلت ٥ آلاف من مقاتلي "حماس"، وهو ما يشكل حوالي 16% فقط من الجناح العسكري لحماس".

وأفاد الموقع أن الدبلوماسي الأمريكي دينيس روس الذي وصفه التقرير بأنه أحد الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين "الأكثر نفوذًا" في الشرق الأوسط، يعتقد أن الصراع من المرجح أن يستمر لمدة 3 إلى 4 أسابيع أخرى على الأقل.

ونقل الموقع عن روس الذي عمل مبعوثًا للسلام في إدارتين أمريكيتين سابقتين عبر اتصال هاتفي من داخل إسرائيل قوله إن "هناك توترًا في الأهداف المعلنة حتى من قبلنا،" موضحًا: "فمن ناحية، نريد من الإسرائيليين أن ينتهوا من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن من ناحية أخرى نريد منهم أن يضعوا حدودًا للطريقة التي ينفذون بها هذا الأمر".

وعندما سُئل عما إذا كان "التدمير العسكري لحماس قابلاً للتحقيق"، قال روس: "أعتقد أن الإسرائيليين سيفعلون ذلك في النهاية، لكنني لا أعلم، الآن، إن كانوا سيفعلون ذلك وفقًا للجدول الزمني الذي نريده".

"فخ" القصف

وقال الموقع إن قادة الحرب في إسرائيل كثيرًا ما يستشهدون بالحرب العالمية الثانية، لتبرير حملتهم على قطاع غزة والتي ضربت 22 ألف هدف في أول شهرين من الحرب.

ويشبه زعماء الحرب في إسرائيل ما يحدث في القطاع بما حدث في صفوف المدنيين من خسائر فادحة في حملات القصف ضد مدن كبيرة مثل دريسدن وبرلين وتويكو، وهو ما يطلق عليه المؤرخون اسم "القصف الإستراتيجي" والذي يتمثل بضرب اقتصاد الدولة والمناطق الحضرية بشكل منهجي لمحاولة تدمير قدرتها على شن الحرب.

ونقل الموقع عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيدو أهاروني أن "إسرائيل يجب أن تستخدم قوتها الكاملة لتحطيم حماس حتى لو تطلب ذلك تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض وتقييد إمكانية وصول سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة من احتياجاتهم من الغذاء والماء".