ما الذي تحاول إسرائيل تحقيقه في حربها على غزة؟
ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي أن مشاهد آثار الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة باتت تتشابه: حشود من الفلسطينيين يتجمعون في الهواء الطلق للتحديق في الحفر التي تسببت بحدوثها الغارات الجوية، ومشاهد أكوام الركام الذي تبقَّى مما كان، قبل دقائق أو ربما ساعات، بيوتًا، ومباني سكنية، ومتاجر، ومدارس، ومساجد.
وأشار الموقع إلى قطاع غزة وبعد أكثر من شهرين من الحرب، تحول إلى ما كانت عليه مدن أوروبية ويابانية في الحرب العالمية الثانية.
وأشار الموقع إلى إحصاءات تقول إن ما لا يقل عن ثلث المساكن في غزة تضررت أو دُمرت بالكامل فيما تسببت الحرب في إزهاق أرواح أكثر من ١٨٧٠٠، إضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إضافة إلى نزوح 90 % من سكان القطاع، الذين يواجهون نقص الغذاء، وانقطاع الكهرباء، ومشاكل الصرف الصحي في المنازل والملاجئ المكتظة، وانتشار الأمراض.
وبحسب الموقع، فإن "الغضب الانتقامي" الإسرائيلي قد يكون بمنزلة "كرة هدم" ينتج عنها المزيد من الأنقاض التي يمكن أن ينشأ منها نظام اجتماعي وسياسي جديد في غزة وهو ما يبرر بالنسبة للقادة الإسرائيليين استخدام أقصى قدر من القوة.
لكن في المقابل يشدد التقرير على وجود "دلائل قليلة" على أن إسرائيل قادرة على تحقيق أي شيء من هذا القبيل، وتحذّر مجموعة متزايدة من القادة الدوليين والخبراء العسكريين من أن إسرائيل تنتهج إستراتيجية غير مكتملة صيغت كنتيجة "صدمة وطنية" وترتكز على "افتراض خاطئ"، وهو أن الضربات الجوية الضخمة والمعارك البرية يمكنها أن تهزم حركة حماس التي تتغلغل داخل قطاع القطاع.
ونقل الموقع عن خبراء أنه "من المرجح أن تؤدي التكتيكات التي تستخدمها إسرائيل ببساطة إلى خلق مزيد من المقاتلين الأعداء وتصب بشكل مباشر في صالح حركة حماس".
ونقل عن الأستاذ بجامعة شيكاغو والمتخصص في الأمن الدولي، بول بوست، أن "فكرة أن يؤدي العقاب الجماعي إلى إقناع سكان غزة لدفع حماس للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل أمر لن يحدث".
وأوضح أن ذلك "سيمنح حماس القدرة على إخبارهم بأن ما يحصل هو نتيجة للتعامل مع إسرائيل وإقناعهم بأن الإسرائيليين لا يهتمون بالناس في القطاع وهذا ما نراه أمامنا."
ويقول تقرير "إنسايدر" إن قادة إسرائيل أعلنوا أن جيشهم "يعمل على تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية، "لكن التقرير يشدد على أنه "حتى الآن، لم تؤت الجهود الإسرائيلية بثمار كبيرة، ولا يزال كبار قادة حماس طلقاء، ومختبئين في أنفاقهم الواسعة أو بين 1.9 مليون لاجئ فروا من العنف".
وتزعم إسرائيل أنها قتلت ٥ آلاف من مقاتلي "حماس"، وهو ما يشكل حوالي 16% فقط من الجناح العسكري لحماس".
وأفاد الموقع أن الدبلوماسي الأمريكي دينيس روس الذي وصفه التقرير بأنه أحد الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين "الأكثر نفوذًا" في الشرق الأوسط، يعتقد أن الصراع من المرجح أن يستمر لمدة 3 إلى 4 أسابيع أخرى على الأقل.
ونقل الموقع عن روس الذي عمل مبعوثًا للسلام في إدارتين أمريكيتين سابقتين عبر اتصال هاتفي من داخل إسرائيل قوله إن "هناك توترًا في الأهداف المعلنة حتى من قبلنا،" موضحًا: "فمن ناحية، نريد من الإسرائيليين أن ينتهوا من هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لكن من ناحية أخرى نريد منهم أن يضعوا حدودًا للطريقة التي ينفذون بها هذا الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كان "التدمير العسكري لحماس قابلاً للتحقيق"، قال روس: "أعتقد أن الإسرائيليين سيفعلون ذلك في النهاية، لكنني لا أعلم، الآن، إن كانوا سيفعلون ذلك وفقًا للجدول الزمني الذي نريده".
"فخ" القصف
وقال الموقع إن قادة الحرب في إسرائيل كثيرًا ما يستشهدون بالحرب العالمية الثانية، لتبرير حملتهم على قطاع غزة والتي ضربت 22 ألف هدف في أول شهرين من الحرب.
ويشبه زعماء الحرب في إسرائيل ما يحدث في القطاع بما حدث في صفوف المدنيين من خسائر فادحة في حملات القصف ضد مدن كبيرة مثل دريسدن وبرلين وتويكو، وهو ما يطلق عليه المؤرخون اسم "القصف الإستراتيجي" والذي يتمثل بضرب اقتصاد الدولة والمناطق الحضرية بشكل منهجي لمحاولة تدمير قدرتها على شن الحرب.
ونقل الموقع عن الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيدو أهاروني أن "إسرائيل يجب أن تستخدم قوتها الكاملة لتحطيم حماس حتى لو تطلب ذلك تسوية مساحات واسعة من غزة بالأرض وتقييد إمكانية وصول سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة من احتياجاتهم من الغذاء والماء".
ورأى الموقع أن هناك مغالطة شائعة تتصل بما يسمى نهج "دمرهم باستخدام القنابل" والتي تتسبب بحدوث الكثير من الموت والدمار وتخلق "نقطة انهيار" يتصدع خلالها السكان ويرفضون دعم حكومتهم أو الإطاحة بها.
ففي ألمانيا النازية، على سبيل المثال، نفذ الحلفاء حملة قصف مدمرة ضد 92 مدينة وبلدة بهدف إثارة المعارضة ضد الديكتاتور أدولف هتلر وإضعاف إرادة ألمانيا في القتال.
وقال الباحث العسكري روبرت بيب، الأستاذ بجامعة شيكاغو: "ليس هناك حقًا أي سبب يجعل من قتل المدنيين الألمان في الحرب العالمية الثانية بقصف الحلفاء سببًا في تسريع نهاية الحرب، ولم ينتج عن ذلك أي مكاسب سياسية، بل إنه أدى إلى رفع معنويات المقاتلين الألمان".
وأضاف: "عندما تقصف المدنيين، يصبح السكان المحليون أكثر غضبًا، وفي الوقت نفسه أكثر خوفًا، ويصبح ما يخشونه بالفعل هو أن يتم احتلالهم عسكريًا من قبل القوة العسكرية التي قصفتهم بلا رحمة".
احتمالات طويلة الأمد
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تواجه احتمالات طويلة الأمد، مشددًا على أن هزيمة ما تعتبره إسرائيل "الجماعات الإرهابية"، لا يتم بالقوة العسكرية البحتة، ومن الأرجح أن تصبح هذه الجماعات جزءًا من عملية سياسية مشروعة وهي النتيجة التي استبعدتها إسرائيل.
نتائج عكسية
وشدد "إنسايدر" على أن حملة العقاب الجماعي قد تعمل على ترسيخ الخوف لدى الخصم تجاه القيام بأي هجوم مستقبلي، لكن استمرار حملات القصف والدمار غالبًا ما يكون له "تأثير عكسي" يتمثل في تقوية إرادة الخصم للمقاومة.
وختم الموقع بالقول إن "عامل الغضب" أيضًا هو عنصر أساس في المعركة فقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن دعم حماس قد ارتفع في غزة، وارتفع في الضفة الغربية منذ هجمات السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.