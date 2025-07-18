الحرس الثوري: القصف الإسرائيلي سيشعل مقاومة سورية

حذر اللواء أحمد وحيدي، مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، من أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية ستُشعل "حركة مقاومة من داخل الشعب السوري"، وفق تعبيره.

وفي تصريح لوكالة "إيسنا" الجمعة، وصف وحيدي الاعتداءات بأنها تجسيد لـ"الطبيعة الشريرة للإسرائيليين"، مضيفاً أن إسرائيل لا تكتفي بقصف سوريا وغزة، بل "تحمل أجندات عدوانية تجاه دول أخرى".

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واستشهد المسؤول الإيراني بتصريحات سابقة للمرشد علي خامنئي، الذي أكد أن "المناطق المحتلة في سوريا سيحررها أبناء الشعب السوري الغيور"، مشدداً على أن هذه التطورات ستقود إلى "نهضة شعبية سورية ضد الاحتلال".

وجاءت التصريحات بعد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع في سوريا، في إطار عمليات تقول تل أبيب إنها لحماية الدروز في الجنوب السوري.