عقد لتوسيع مطار بيروت يثير شكوكاً بشأن الشفافية

أثار عقد لتوسيع مطار بيروت الدولي جدلاً في لبنان، مع تشكيك منظمات غير حكومية بقانونيته، واتهامها حكومة تصريف الأعمال بعدم الشفافية، في بلد ينهش الفساد مؤسساته ويشهد انهياراً اقتصادياً مزمناً.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، الأسبوع الماضي، إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار بطاقة استيعابية تقدّر بحوالي 3,5 مليون مسافر سنوياً.

و"مطار رفيق الحريري الدولي"، مطار الركاب الوحيد في لبنان، لم يشهد أيّ مشاريع توسعة منذ انتهت في 1998 ورشة ضخمة لتأهيله وتوسيعه.

وبحسب وزارة الأشغال العامّة والنقل، فإنّه بالنظر إلى الاعتمادات المالية الضخمة التي يتطلّبها مثل هذا المشروع، فقد لجأت إلى "استقطاب التمويل والاستثمار والتشغيل من الخارج، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أي أعباء".