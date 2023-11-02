بعد إجلائهم من غزة.. الأردن يرسل طائرة عسكرية لنقل مواطنيه من مصر
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن تسيير طائرة عسكرية إلى مطار العريش في مصر، لنقل 53 مواطنًا تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان أطلعت "إرم نيوز" على نسخة عنه، إن الطائرة ستنقل 53 مواطنًا أردنيًّا سيتم نقلهم إلى الأردن بواسطة الطائرة التي حملت على متنها اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح بأن السلطات المصرية استقبلت 196 مواطنًا أردنيًّا مساء أمس (الأربعاء)، عبر معبر رفح، لافتًا إلى أن السفارة في القاهرة قامت بتأمين مستلزماتهم، فيما جرى تأمين عودة عدد كبير منهم إلى المملكة عبر مطار القاهرة الدولي.
وأكد القضاة بأن "هذه الرحلة هي الأولى لإجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء مستمرة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة، مجددًا دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة.