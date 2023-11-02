بعد إجلائهم من غزة.. الأردن يرسل طائرة عسكرية لنقل مواطنيه من مصر

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، عن تسيير طائرة عسكرية إلى مطار العريش في مصر، لنقل 53 مواطنًا تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان أطلعت "إرم نيوز" على نسخة عنه، إن الطائرة ستنقل 53 مواطنًا أردنيًّا سيتم نقلهم إلى الأردن بواسطة الطائرة التي حملت على متنها اليوم، مساعدات إنسانية إغاثية وطبية، لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة.