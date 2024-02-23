الإنقاذ وسط مخيّمات غزة.. عمليات معقّدة عبر أزقة ضيّقة
تواجه فرق الإنقاذ في قطاع غزة عمليات معقدة وسط المخيمات لإجلاء الضحايا؛ نظراً للكثافة السكّانية العالية، وطبيعة الأزقة الضيقة، التي لا تمنح الفرق حرية الحركة.
وتكتظّ المخيمات بالسكان الذين زاد عددهم أضعاف ما كانوا عليه في السابق؛ مع نزوح السكان من غزة وشمالها إلى وسط وجنوب القطاع، وتعاني من ضيق شوارعها بسبب طبيعة الأبنية الملاصقة لبعضها البعض.
وتعرّضت المخيمات حالها كحال المنازل والمربّعات السكنية لقصف عنيف خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما أدّى إلى مقتل وإصابة العديد من سكانها، علاوة على تدمير جزء كبير منها، خاصة أن معظمها أبنية متهالكة ومبنيّة منذ عقود طويلة.
صعوبات عمليات الإنقاذ
وقال مدير عام الدفاع المدني بغزة، رامي العايدي، إن "طبيعة تصميم المخيمات وصغر شوارعها التي تقترب من كونها أزقة، تُصعّب مهمة طواقم الدفاع المدني في الوصول للمصابين والضحايا جراء القصف الإسرائيلي".
وأوضح العايدي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "فرق الإنقاذ تتحرّك بصعوبة بين أزقة المخيّمات، وتبذل مجهوداً مضاعفاً خلال عمليات الإنقاذ"، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا، وتأخير إنقاذ بعض المصابين.
وأضاف: "للأسف ما نمتلكه من معدات فنية وعربات إنقاذ لا تساعد في الوصول إلى المصابين داخل تلك الأزقة؛ الأمر الذي يدفعنا لبذل مجهود يدوي وذاتي من أجل إنقاذ المصابين"، مبيناً أن بعض المصابين قُتلوا بسبب تأخر عمليات الإنقاذ.
وتابع: "بعض الشوارع لا يتعدّى عرضها نصف المتر، وبعضها أقلّ من ذلك بكثير، ولا يكفي حتى لمرور شخص واحد"، لافتاً إلى أن ذلك مرهق لفرق الإنقاذ، ويؤدي إلى خسارتها كثيرًا من الوقت سواء في الوصول للضحايا أو إجلائهم.
وبيّن العايدي، أن "طواقم الدفاع المدني تضطر في بعض الأحيان لهدم أجزاء من منزل من أجل الوصول للمصابين وإنقاذ الضحايا، كما أنهم يضطرون لوضع خطة إنقاذ والاستعانة بغير المتخصصين من الأهالي بالمخيمات".
وشدّد على ضرورة تقديم المساعدة الإغاثية العاجلة لجهاز الدفاع المدني بغزة، وإدخال المعدات التي تمكنه من التعامل مع الحالات الطارئة، وتسهّل مهمته في إنقاذ المصابين، ومنع استهداف فرق الإنقاذ من قبل الجيش الإسرائيلي.
مخاطر العمل بالمخيمات
من ناحيته، قال المنقذ أحمد أبو سمعان، إن "فرق الإنقاذ تواجه صعوبات ومخاطر خلال عملها في أزقة المخيمات"، مبيناً أن صغر الشوارع وتكدّس السكان والمنازل بالمخيمات من الأسباب الرئيسة لضعف عمل طواقم الدفاع المدني بتلك المناطق.
وأوضح أبو سمعان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "طواقم الإنقاذ تستغرق وقتاً طويلاً في العمل داخل أزقة المخيّمات؛ الأمر الذي يؤدي لزيادة أعداد الضحايا"، مشيراً إلى أن بعض المصابين لقوا حتفهم بسبب بطء الوصول إليهم في المخيمات.
وأضاف: "للأسف المعدات التي نمتلكها متهالكة، ولا تلبي الاحتياجات الخاصة بالطبيعة الجغرافية والسكانية للمخيمات، كما أن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لسيارات الدفاع المدني يمثل العائق الأكبر لعمل فرق الإنقاذ".
وأشار أبو سمعان، إلى أن "الأساليب المتبعة من قبل طواقم الدفاع المدني تكاد تكون بدائية في المخيمات، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على مساعدة السكان في مهام الإنقاذ"، مبيناً أنه في بعض الأحيان تم هدم منازل لتوسعة الشوارع وإنقاذ المصابين.