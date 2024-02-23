الإنقاذ وسط مخيّمات غزة.. عمليات معقّدة عبر أزقة ضيّقة

تواجه فرق الإنقاذ في قطاع غزة عمليات معقدة وسط المخيمات لإجلاء الضحايا؛ نظراً للكثافة السكّانية العالية، وطبيعة الأزقة الضيقة، التي لا تمنح الفرق حرية الحركة.

وتكتظّ المخيمات بالسكان الذين زاد عددهم أضعاف ما كانوا عليه في السابق؛ مع نزوح السكان من غزة وشمالها إلى وسط وجنوب القطاع، وتعاني من ضيق شوارعها بسبب طبيعة الأبنية الملاصقة لبعضها البعض.

وتعرّضت المخيمات حالها كحال المنازل والمربّعات السكنية لقصف عنيف خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما أدّى إلى مقتل وإصابة العديد من سكانها، علاوة على تدمير جزء كبير منها، خاصة أن معظمها أبنية متهالكة ومبنيّة منذ عقود طويلة.