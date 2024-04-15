سموتريتش يطالب بسيطرة إسرائيل على غزة لحين تشكيل "قوة معتدلة"

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل أن تسيطر على غزة بنفسها حتى تشكل قوات محلية معتدلة تدير القطاع مستقبلاً.

وأضاف في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "يجب أن نسيطر على غزة عسكريًا وعملياتيًا حتى نتمكن من تطوير قوات محلية معتدلة بدلاً من حماس".

ووصف سموتريتش سكان قطاع غزة بالنازيين، قائلاً: "هناك 2 مليون نازي في غزة يريدون ذبح واغتصاب وقتل كل يهودي، وإذا حكم السكان المحليون هناك فستكون عبارة عن منطقة إرهابية".

وأردف: "إما أن يتولى الجيش الإسرائيلي إدارة الأمور في غزة أو أن تتولى حماس إدارة الأمور، إننا نعمل على تدمير التهديد الذي تشكله حماس، وسوف يستغرق الأمر وقتاً".

وشدد زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف على أنه "طالما ظلت حماس موجودة في غزة، فلن يقوم أحد بهذا العمل بدلاً منا".

وسبق أن طالب سموتيرتش باجتياح رفح جنوب القطاع رغم التحذيرات الدولية، كما دافع عن المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وبشأن الرد الإيراني على إسرائيل، قال سموتريتش: "على إيران أن ترتعش وبسرعة، والويل لنا إذا لم نجعلهم يندمون على ما فعلوا".

وتوعد إيران قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي حتى يكون هناك رد، فهذا حدث وجودي لدولة إسرائيل وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك".