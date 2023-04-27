الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية

أعلن الجيش السوداني مساء الخميس، أنه وافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على الجهود التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي.

وقال الجيش في بيان على صفحته في فيسبوك، إنه "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".