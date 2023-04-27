الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية
أعلن الجيش السوداني مساء الخميس، أنه وافق على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على الجهود التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي.
وقال الجيش في بيان على صفحته في فيسبوك، إنه "بناءً على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".
وأضاف: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية ، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر".
وشهدت مناطق واسعة في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس، هدوءاً حذراً في آخر أيام الهدنة التي وافق عليها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وحلق الطيران الحربي فوق سماء العاصمة، ولكن حتى الآن لم ترد أنباء تشير إلى قصفه لأهداف الدعم السريع.