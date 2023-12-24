غزيون يروون كيف غيرت الحرب حياتهم "180 درجة"‎

وتروي معاناتها خلال نزوحها: "كنت أسير في الشوارع وأنا في حالة صدمة. لم أتخيل حجم هذه الحرب"، مشيرة إلى أن الحرب "خلقت من كل شخص فينا شخصًا مختلفًا تمامًا. لا نستحق هذه الحياة، لا أحد يجب أن يعيش هذه الحياة".

وبعد الحرب، تؤكد نور أن "الجميع يفكر بالسفر لأن البلد لم يتبق فيه شيء. لا بشر ولا حجر ولا شجر".

وكانت نور تفكر قبل الحرب بالسفر لإكمال دراستها، وتؤكد الآن "الحرب شجعتني على ذلك إذا نجوت، لكن في النهاية هذه بلدي وسأعود إليها".

ربة العائلة سندس البايض (32 عاما)

تؤكد سندس البايض وهي أم لثلاثة أطفال أن حياتها "انقلبت 180 درجة" منذ بدء الحرب .

وتعيش سندس الآن في خيمة صغيرة أمام المستشفى الكويتي في مدينة رفح، تتذكر حياتها السابقة قائلة "حياتنا قبل الحرب كانت مستقرة وسعيدة. كان يوجد كل شيء في منزلي. كنت أقيم في شقة في مبنى يعود لعائلة زوجي. وأطفالي يذهبون للمدارس" موضحة أنها تشتاق لروتينها اليومي.

وتتابع "روتين حياتي اليومي إيقاظ أطفالي صباحًا للمدرسة وتجهيزهم وتحضير الطعام قبل النوم مرة أخرى ثم شرب القهوة مع زوجي، حياة بسيطة ومستقرة لعلها تعود".

أما اليوم فتشير السيدة المتزوجة من صحافي إلى أن نزوحها مع أطفالها تم على مراحل، بينما بقي زوجها في غزة في البداية.

وتوضح أنها مكثت في دير البلح لأكثر من أسبوعين لكن "أصحاب المنزل خافوا من وجودي لأن زوجي صحافي وهم يعتقدون أن الصحافيين مستهدفون، بكيت بشدة لم أعرف ماذا سأفعل" وطلبوا منها المغادرة.

وبعدها توجهت إلى خان يونس ثم فرت مرة أخرى إلى رفح.

وتوضح "الاستحمام صعب جدًّا وبماء بارد. أغسل في وعاء بلاستيكي"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد خبز. ونحضر وجبات غذائية لكن الأطفال يرفضون أكلها. الأكل سيئ جدًّا وملوث. ونعتمد على الخضار وبعض المعلبات" ما تسبب لهم بأعراض معوية حادة.

وتضيف "هذه الحرب أرهقتنا نفسيًّا بشدة. أطفالي سلوكهم تغير وأصبحنا جميعًا بمزاج حاد. جميعنا بحاجة لعلاج نفسي بعد الحرب".

وتؤكد سندس أنها اتفقت مع زوجها على البقاء "نحن متعلقون بعائلاتنا. الغربة صعبة وفراق الأهل والذكريات صعب".

تحلم سندس بالعودة إلى منزلها، مؤكدة "اتمنى أن نعود لمنزلنا وألا نضطر للجوء خارج غزة إن شاء الله. حال عدنا إلى بيوتنا سنسافر مع أطفالنا للنقاهة والترفيه لشهر أو أكثر لترميم نفسياتنا".

التلميذة لين روك (17 عامًا)

تعيش لين حاليًّا في خيمة مع والديها وشقيقها وأربع شقيقات وابنة إحداهن. ولين طالبة في السنة الأخيرة من المدرسة كانت تحلم بدراسة الصحافة.

وتوضح "حياتي كانت روتينية لدرجة أنني كنت أتذمر منها. الحرب غيرت كل شيء. أصبحت أتمنى العودة لحياتي التي لم تكن تعجبني".

فرت عائلة لين من بيتها في خان يونس في اليوم الثاني لاندلاع الحرب، "صورنا البيت ونحن نبكي، غادرنا لمنزل أختي لكنه لم يكن آمنًا أيضًا فنزحنا لمستشفى ناصر" في خان يونس.

وتروي "كنت أعتقد أننا سنعود إلى المنزل بعد أسبوع كحد أقصى. مر أكثر من سبعين يومإا ولم نعد بعد".

رفضت لين الأكل والشرب في البداية، "حتى لا اضطر للذهاب إلى الحمام. الحمامات قذرة وعليها طوابير طويلة" ومرضت مرات عدة.

فقدت لين الوعي في أحدى المرات مشيرة إلى أنه تم نقلها لقسم الطوارئ.

وتتابع "لم أتوقع أن أعيش هذه الحياة. في منزلنا أربعة حمامات"، مؤكدة أنها فقدت 7 كيلوغرامات من وزنها في هذه الحرب.