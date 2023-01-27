ماذا يعني قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؟
أعلنت السلطة الفلسطينية، يوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه بشكل فوري لمجلس الأمن الدولي "لتوفير الحماية" للشعب الفلسطيني، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مدينة جنين.
كما أعلنت السلطة عزمها استكمال الانضمام للمنظمات الدولية، والتوجه بشكل عاجل لمحكمة الجنايات الدولية لإضافة ملف "مجزرة جنين" لملفاتها.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين، وهي العملية التي وصفتها التقارير العبرية بأنها الأكبر منذ عام 2002.
والتنسيق الأمني هو عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تأتي في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، بما يؤدي لاستمرار حالة الهدوء بينهما وعدم الانزلاق نحو أي مواجهة عسكرية.
وتعتمد السلطة على التنسيق الأمني في تنقل القيادات والمسؤولين البارزين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، حيث يمكن أن يؤدي قرار وقف التنسيق إلى صعوبة تنقلهم بين المدن، كما أنه يعيق سفرهم للخارج.
ويسمح التنسيق الأمني مع إسرائيل بتنقل كبار المسؤولين من الضفة الغربية لقطاع غزة عبر معبر إيرز/بيت حانون الإسرائيلي، علاوة على أنه يسهل أيضاً نقل البضائع والسلع التجارية من الخارج للضفة والقطاع.
وتعتبر هيئة الشؤون المدنية، التي يترأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الجهة المسؤولة عن ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمخولة بالتواصل مع مكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطة الفلسطينية قرار وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، حيث سبق أن أعلنت عن ذات القرار في أحداث سابقة، إلا أنها تراجعت عنه دون الإعلان عن ذلك.
وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن المجلس المركزي "تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان"، إضافة إلى "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع تل أبيب".
وفي حينه، أحال المجلس قراراته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلفها بإعادة صياغة مؤسسات السلطة بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها، الأمر الذي لم ينفذ رغم الطلبات المتكررة.
تحذير دولي
وفي السياق، نقل موقع "والا" العبري عن دبلوماسي غربي قوله إن "مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند حذر مسؤولين فلسطينيين خلال محادثات أجراها معهم من خطورة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل".
وأضاف الموقع: "وينيسلاند حذر من أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب سلبية للغاية، وحث الفلسطينيين على عدم القيام بذلك، كما أنه تحدث مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ونقل لهم رسائل من الفلسطينيين وطالب باتخاذ خطوات لتهدئة الوضع في الضفة الغربية".
من ناحيتها، أكدت باربرا ليف، كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، أنها "تأسف لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل"، واصفة القرار بأنه "غير صائب في الوقت الحالي، وأنه يتعين تعزيز التنسيق بين الجانبين".
خطوة إعلامية
ويرى تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "قرار السلطة الفلسطينية ليس خطوة عملية، وإنما مجرد خطوة إعلامية"، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تتلقَ أي إشعار رسمي من الفلسطينيين بهذا الشأن.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة وقف التنسيق الأمني، وأن ذلك ربما يكون لفترة معينة من الزمن"، لافتا إلى أن ذلك "سيؤدي لمواجهة الجيش الإسرائيلي مشكلة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في الضفة الغربية".
وأضاف التقرير "أنه من المتوقع أن يؤثر ذلك على تصاعد العمليات المسلحة في جميع أنحاء الضفة، خاصة مدينة الخليل، لكن في غضون بضعة أشهر أو أسابيع ستتراجع السلطة الفلسطينية عن القرار".
وتابع: "السلطة الفلسطينية هددت بإلغاء التنسيق الأمني عشرات المرات ونفذته مرة واحدة لعدة أشهر، وذلك إبان إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن خطته للسلام والمعروفة إعلامياً باسم صفقة القرن".
ووفق التقرير العبري، فإن "للتنسيق الأمني أهمية كبيرة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، ففي حين تحتاجه الأولى لاعتبارات أمنية، فإن الثانية تحتاجه أيضاً لمواجهة تحدياتها المتعلقة بجهود حركة حماس لتقويض حكمها في الضفة الغربية".
تقديرات أمنية
من ناحيتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إن "إسرائيل ليست قلقة من إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني"، مشيراً إلى أن "التقديرات الأمنية تشير إلى أن الأمر سيستمر بطريقة أخرى".
وأوضحت القناة أن "ضغوطاً مصرية وأردنية وأمريكية ومن طرف الأمم المتحدة مورست على السلطة الفلسطينية حتى لا تعلن وقف التنسيق الأمني مع الإسرائيليين"، مؤكدة أن تطبيق القرار من عدمه بيد الرئيس محمود عباس.
وأشارت القناة إلى أنه "وفي محاولة لتهدئة المنطقة قرر الجيش الإسرائيلي تقليص عملياته الهجومية في الضفة الغربية"، مشدداً على أنه "سيعمل في ذات الوقت للاستعداد لأي تصعيد محتمل على مختلف الجبهات".
ورقة ضغط
ويرى المحلل السياسي محسن أبو رمضان أن "قرار السلطة الفلسطينية يمكن اعتباره بمثابة ورقة ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، ومحاولة لاستجلاب التدخل الدولي فيما يتعلق بعملية التسوية السياسية والتوتر الأمني في الضفة".
وأوضح أبو رمضان، لـ"إرم نيوز"، أن "القرار مهم للغاية، لكن الأهم من ذلك هو تنفيذه وألا يبقى مجرد حبر على ورق، خاصة وأنه قرار اتخذ منذ عام 2015 عبر المجلس الوطني الفلسطيني، وتم تعزيزه بقرارات مشابهة أكثر من مرة".
ورجح أبو رمضان أن "تتراجع السلطة الفلسطينية عن تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، خاصة أنه يتعلق بمختلف مناحي الحياة للفلسطينيين، كما أنه يؤثر على الطبيعية الوظيفية لمؤسسات السلطة ويحد من دورها".
وأشار إلى أنه "على الرغم من عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن السلطة تواصل التمسك بتلك الاتفاقيات، الأمر الذي يعزز فرضية تراجعها عن القرار"، وفق تقديره.
وشدد على أن "قرار السلطة الفلسطينية وعلى الرغم من أهميته إلا أنه لا يمكن أن يغير من الواقع الحالي"، مؤكدا أن "سيطرة إسرائيل على مختلف الجوانب في الأراضي الفلسطينية خاصة السياسية والأمنية يحول دون تنفيذ القرار".