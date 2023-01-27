ماذا يعني قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؟

وتعتمد السلطة على التنسيق الأمني في تنقل القيادات والمسؤولين البارزين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، حيث يمكن أن يؤدي قرار وقف التنسيق إلى صعوبة تنقلهم بين المدن، كما أنه يعيق سفرهم للخارج.

ويسمح التنسيق الأمني مع إسرائيل بتنقل كبار المسؤولين من الضفة الغربية لقطاع غزة عبر معبر إيرز/بيت حانون الإسرائيلي، علاوة على أنه يسهل أيضاً نقل البضائع والسلع التجارية من الخارج للضفة والقطاع.

وتعتبر هيئة الشؤون المدنية، التي يترأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الجهة المسؤولة عن ملف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمخولة بالتواصل مع مكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطة الفلسطينية قرار وقف التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، حيث سبق أن أعلنت عن ذات القرار في أحداث سابقة، إلا أنها تراجعت عنه دون الإعلان عن ذلك.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلن المجلس المركزي "تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان"، إضافة إلى "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع تل أبيب".

وفي حينه، أحال المجلس قراراته للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء في تنفيذها، وكلفها بإعادة صياغة مؤسسات السلطة بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على أرضها، الأمر الذي لم ينفذ رغم الطلبات المتكررة.