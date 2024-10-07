مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": إسرائيل استهدفت "وجودنا" خلال عام

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن إسرائيل حاولت تحقيق 3 أهداف خلال عام من الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرًا إلى أنها استهدفت "الوجود الفلسطيني".

وقال أبويوسف لـ"إرم نيوز" إنه "خلال عام من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني طالت المناطق الفلسطينية كافة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مارست إسرائيل سياسة القتل والتدمير والتخريب والتهجير بشكل ممنهج لتنفيذ أهداف سياسية".

وأوضح أنّ "أول الأهداف الإسرائيلية كان تصفية القضية الفلسطينية، أما الهدف الثاني فكان خلق بيئة طاردة لحياة الفلسطينيين لتنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، وأهل الضفة الغربية والقدس للأردن، أما الهدف الثالث فهو إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتابع أنّ "إسرائيل تعتقد أن هذه الأهداف يمكن تحقيقها والمضي بها قدمًا بدعم أمريكي، وفي ظل العجز الدولي عن وقف هذه الإبادة؛ ما فتح شهية إسرائيل على تصفية القضية الفلسطينية، وتحقيق استراتيجيتها الكبرى في السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية".

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وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أهمية أن تحقق الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية، للوقوف أمام الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمها بمحاولة خلط الأوراق من خلال التصعيد على جبهة لبنان والقصف في سوريا، بما يخدم مصالحها في المنطقة.

وقال إن "الفلسطينيين نجحوا بصمودهم خلال عام من الحرب في تحقيق استحقاقات دولية، على صعيد مجلس الأمن، وكذلك على صعيد محكمة الجنايات الدولية وفتواها المهمة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وعلى صعيد القرارات الدولية الأخيرة التي صبت في مصلحة الدولة الفلسطينية" وفق تقديره.

وشدد على ضرورة "التمسك بالأمل" في أن تتم ترجمة هذه الخطوات الدولية المهمة إلى إجراءات تفضي لحصول الفلسطينيين على دولة مستقلة وعاصمتها القدس.