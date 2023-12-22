معركة أخرى ساحتها المشارح.. غزة تعاني في إحصاء أعداد القتلى

في مشرحة مستشفى ناصر، جنوب قطاع غزة، يقوم العاملون بتكفين جثث القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية بالقماش الأبيض وسط رائحة الموت الكريهة، ويدونون عليها كل ما يمكنهم تدوينه من معلومات أساسية عن الموتى: الاسم ورقم بطاقة الهوية والعمر والجنس.

بعض الجثث مشوهة بشدة، ولا يمكن سوى لأقارب من تم التعرف عليهم أو تم الإبلاغ بفقدانهم أخذ جثث ذويهم للدفن مع إدراجهم في حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في غزة خلال الحرب، لكن باقي الجثث تبقى مكدسة في ثلاجة المشرحة لمدد تصل لأسابيع في كثير من الأحيان.

وصلت الحصيلة، اليوم الجمعة، إلى 20057 قتيلا، وسط تجدد الدعوات الدولية لوقف جديد لإطلاق النار في غزة. وتقول الوزارة إن آلاف القتلى ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض، وإن نحو 70 بالمئة من القتلى نساء وأطفال.

ولفتت أرقام الوزارة أنظار العالم إلى العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي بدأ بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهو الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الذي يبلغ 75 عاما.

لكن في ظل توقف معظم المستشفيات في جميع أنحاء غزة عن العمل في الوقت الحالي، ومقتل المئات من الأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الصحة، وتعطل الاتصالات بسبب نقص الوقود والكهرباء، صار من الصعب بشكل متزايد إحصاء عدد القتلى والجرحى.

يشكل العاملون في مشرحة مستشفى ناصر جزءا من جهد دولي، يشارك فيه أطباء ومسؤولو صحة في غزة وأكاديميون وناشطون ومتطوعون من جميع أنحاء العالم، لضمان عدم فقد القدرة على إحصاء عدد القتلى نتيجة للظروف القاسية الآخذة في التزايد في قطاع غزة بسبب الحرب.

وقال حمد حسن النجار إن العاملين بالمشرحة، وبعضهم من المتطوعين، ليس لديهم ما يكفي من الطعام أو الماء لأسرهم، لكنهم يواصلون العمل لأن تسجيل عدد القتلى الفلسطينيين يعني الكثير لهم.

وأضاف أن الخسائر النفسية للعمل هائلة. وقال الرجل البالغ من العمر 42 عاما، وهو يحمل ورقة بيضاء تحتوي معلومات مكتوبة بخط اليد عن أحد القتلى، إنه يشعر بالصدمة في كثير من الأحيان عندما يجد جثة صديق أو قريب أصيبت بأضرار بالغة.

وقال النجار إن جثة سعيد الشوربجي، مدير المشرحة، وجثث عدد من أفراد أسرته وصلت إلى المشرحة في أوائل ديسمبر، بعد مقتلهم في غارة جوية إسرائيلية.

وقال النجار، وقد بدا على وجهه الحزن والتعب: "تفاجأنا أنه بين أيدينا شهيد.. لقد كان أبو خميس أحد الأخوة الذين يكفنون معنا ويغسلون ويجهزون ويقومون بالواجب الديني والوطني لهم في هذا المكان".

وأضاف أنه أثناء تجهيز الجثث "تنصدم بالمشهد عندما تجد طفلا صغيرا بلا رأس، أطفالا صغارا بلا أيدي بلا أقدام، أشلاء.. تحتاج لساعات ربما حتى تستعيد من جديد نفسيتك وتذهب آثار هذه الصدمة".

ويحمّل الجيش الإسرائيلي حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، المسؤولية واتهمها بالاحتماء في مناطق مكتظة بالسكان.

وقتل مسلحو حماس 1200 شخص في هجوم السابع من أكتوبر، واحتجزوا نحو 240 رهينة.

وتقول إسرائيل إنها ستواصل هجومها حتى يتم القضاء على حماس وإعادة الرهائن، وإنهاء التهديد بشن هجمات مستقبلية عليها.