وزارة الإعلام السورية: نعمل لضمان التهدئة في السويداء

قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إن حكومة دمشق تعمل بجهود حثيثة على نزع فتيل التوترات في السويداء، من خلال جهود منسقة تعطي الأولوية للوحدة الوطنية، وتمنع التفتت الاجتماعي على المدى الطويل، وتعيق التدخلات الخارجية.

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وأعلن المصطفى في منشور عبر منصة "إكس"، البدء بإجلاء المدنيين من محافظة السويداء، لا سيما من البدو، تأكيدًا لحماية جميع المواطنين على قدم المساواة، تزامنًا مع العمل على مكافحة حملات التحريض.

وأكد وزير الإعلام السوري أن السلطات تحشد جهودها لخفض التصعيد في الجنوب السوري، وتقديم المساعدات للمناطق المتضررة، ومحاولة رأب الصدع الاجتماعي دون تمييز.

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ولفت إلى أن تنسيق التحركات مستمر على الصعيد الأمني لمنع التصعيد، مع استمرار المفاوضات لضمان الإفراج عن المحتجزين وبحث مصير المفقودين.

وشدد المصطفى على أن ما تحتاجه سوريا الآن هو نهج موحد تصالحي للتعافي، وإيجاد الحلول المشتركة لتجنب شبح الانقسام، ما يمهد الطريق نحو استقرار البلاد، وفق قوله.