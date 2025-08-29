20 قتيلاً إثر غارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

قُتل أكثر من 20 فلسطينيا وأصيب العشرات، الجمعة، في سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية لـ"إرم نيوز" مقتل 23 فلسطينياً منذ فجر الجمعة، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، بينهم 6 أشخاص قضوا في قصف خيام للنازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما قتل 5 فلسطينيين في غارتين منفصلتين استهدفتا مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وهي المنطقة التي شهدت تقدمًا لآليات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وعمليات تجريف واسعة.

وفي مدينة غزة قتل عدد من الفلسطينيين في غارات للجيش الإسرائيلي على منطقة السودانية شمال غرب المدينة، وكذلك في قصف استهدف منزلاً في الأجزاء الجنوبية الغربية منها، ولا تزال طواقم الإسعاف تحاول انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مربعات سكنية بواسطة الروبوتات المتفجرة في مناطق حي الصبرة والزيتون، جنوب مدينة غزة، وكذلك في بلدة جباليا البلد، وجباليا النزلة شمال المدينة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي من وتيرة عمليات في مناطق جنوب وشرق وشمال مدينة غزة، لدفع سكان هذه المناطق نحو مناطق غرب المدينة، تمهيدًا لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق جنوب ووسط قطاع غزة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي خطوات نحو احتلال المدينة بالكامل.