ترامب: الهند لا تشتري النفط الروسي وحسب بل تبيعه وسنزيد عليها الرسوم بدرجة كبيرة
logo
العالم العربي

"وحدة وسلامة الأراضي السورية".. رسالة كررها بوتين في اتصال مع نتنياهو

"وحدة وسلامة الأراضي السورية".. رسالة كررها بوتين في اتصال مع نتنياهو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بني...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 3:15 م

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري  بيسكوف الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شدد فيها على على "وحدة الأراضي السورية".

وقال البيان: "أكد فلاديمير  بوتين بشكل خاص على أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من السكان"، وفقا لقناة أر تي الروسية.

كما أشار البيان إلى أنه "في ضوء التصعيد الأخير في المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، أبدى الجانب  الروسي استعداده لبذل كل ما في وسعه لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني. واتفق الزعيمان على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والثنائية".

أخبار ذات علاقة

الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية استجواب داخل سوريا وصادرنا أسلحة (صور)

الجيش الإسرائيلي: نفذنا عملية استجواب داخل سوريا وصادرنا أسلحة (صور)

ويعتبر الاتصال الهاتفي اليوم بين بوتين ونتنياهو الثاني من نوعه خلال أسبوع، حيث ناقش الجانبان في اتصال سابق يوم 28 يوليو/ تموز الشأن السوري ومختلف جوانب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، حيث أكد حينها اهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC