إسرائيل: مستعدون لهدنة شريطة الجديّة في إطلاق الرهائن

كشف مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أن "حماس" جادة في إطلاق سراح الرهائن.

من جهتها قالت "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع، إن التفاوض يجري على إطلاق حماس لنحو 15 رهينة، ووقف إسرائيل هجماتها على غزة لـ3 أيام.

وكان مصدر قريب من "حماس" في غزة أكد لـ"فرانس برس" أمس أن هناك مفاوضات حول هدنة إنسانية لثلاثة أيام مقابل إطلاق سراح 12 رهينة "نصفهم أمريكيون".