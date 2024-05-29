وقف إطلاق النار في غزة يتصدر مباحثات السيسي وشي قبل منتدى صيني عربي
اجتمع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بكين، الأربعاء، في وقت تستضيف فيه العاصمة الصينية عددا من القادة العرب، في إطار منتدى تأمل أن يعمّق العلاقات مع المنطقة.
ويزور عدد من القادة العرب بكين هذا الأسبوع، في وقت تأمل ثاني قوة اقتصادية في العالم أن يعكس الاجتماع "صوتا مشتركا" بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس، ويعزز التعاون، بحسب "فرانس برس".
واستقبل شي نظيره المصري في إطار حفل كبير خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، بعد ظهر الأربعاء، وفق ما أظهر بث للإعلام الرسمي الصيني، فيما تم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.
وأفاد موقع الرئاسة المصرية أن الزعيمين عقدا "مباحثات شاملة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية".
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، إن "الحرب في غزة، وسبل استعادة الاستقرار في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو السلام والأمن والتنمية" ستكون على رأس المباحثات.
سعت بكين لتوطيد علاقاتها مع البلدان العربية في السنوات الأخيرة ورعت العام الماضي اتفاق تقارب بين طهران والرياض.
واستضافت بكين الشهر الماضي كلًّا من حماس وفتح لإجراء "محادثات معمّقة وصريحة بشأن دعم المصالحة بين الفلسطينيين".
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الصيني شي جينبينغ خطابًا في افتتاح المنتدى، الخميس، وفق ما أفادت بكين، بهدف بناء "توافق مشترك" بين الصين والدول العربية.
وستتصدر الحرب بين إسرائيل وحماس جدول أعمال المنتدى، علما بأن شي دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" على أمل إيجاد حل.