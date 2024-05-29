وقف إطلاق النار في غزة يتصدر مباحثات السيسي وشي قبل منتدى صيني عربي

اجتمع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بكين، الأربعاء، في وقت تستضيف فيه العاصمة الصينية عددا من القادة العرب، في إطار منتدى تأمل أن يعمّق العلاقات مع المنطقة.

ويزور عدد من القادة العرب بكين هذا الأسبوع، في وقت تأمل ثاني قوة اقتصادية في العالم أن يعكس الاجتماع "صوتا مشتركا" بشأن النزاع بين إسرائيل وحماس، ويعزز التعاون، بحسب "فرانس برس".

واستقبل شي نظيره المصري في إطار حفل كبير خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين، بعد ظهر الأربعاء، وفق ما أظهر بث للإعلام الرسمي الصيني، فيما تم عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وأفاد موقع الرئاسة المصرية أن الزعيمين عقدا "مباحثات شاملة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية".