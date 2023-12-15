العراق يعلن عن توقيف مهاجمي السفارة الأمريكية: بعضهم "على صلة" بأجهزة أمنية

أعلنت الحكومة العراقية في بيان، الخميس، توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 كانون الأول/ديسمبر، مضيفةً أن عددا منهم "على صلة ببعض الأجهزة الأمنية".

وتعرضت السفارة الأمريكية في بغداد فجر 8 كانون الأول/ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ، لم يسفر عن وقوع ضحايا، لكنه يعكس التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المستمرة منذ أكثر من شهرين.

والهجوم هو الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت فصائل حليفة لإيران منتصف تشرين الأول/أكتوبر شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد اندلاع حرب غزة، ولم يتم تبني هذا الهجوم.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان نشره مكتبه الخميس "تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين"، فيما "بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الامنية" التي لم يحددها.

وأضاف رسول "قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم" بدون أن يحدّد عددهم أو هوياتهم. كذلك، أوضح رسول أن "الجهات المختصة نجحت، قبل ذلك، بالتوصّل إلى من ساعد الجناة وقدّم لهم الدعم اللوجستي للوصول إلى منطقة التنفيذ وإخلائهم منها".