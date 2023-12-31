مسيّرتان مفخختان تهاجمان مقرًّا للبيشمركة في أربيل

وبين أن "هذه المجاميع الخارجة على القانون يتم تمويلها بالرواتب وتسليحها من قبل الحكومة الاتحادية ويتحركون أمام الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، وينفذون هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية.

وختم بيان حكومة إقليم كردستان أن "الحكومة العراقية صامتة وعاجزة ضد تلك المجاميع، لكنها تتمتع بالشجاعة الكافية في قطع قوت شعب كردستان، ويتم تمويل هذه المجاميع بتلك الأموال ذاتها، ونحن ننتظر ردًّا وخطوات فعلية من رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية في معاقبة تلك المجاميع، وندرس أي رد في الوقت المناسب، كما على جميع الأصدقاء، والأطراف عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعم حكومة الإقليم في أي رد تراه مناسبًا".

وجددت الفصائل العراقية المسلحة الموالية لطهران، اتهاماتها لمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، بوجود مقار إسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، فيما نفت أربيل هذه الاتهامات وسط تحذيرات من توتر العلاقة مع الحكومة العراقية بسبب هذه الاتهامات، وعجزها عن منع الفصائل من شن هجمات عسكرية ضد أربيل.

وأعلنت ما تسمّى "المقاومة الإسلامية في العراق"، الخميس الماضي، استهداف "مركز للتجسس الفني تابع للكيان الصهيوني شمال شرق أربيل"، بحسب بيان صادر عنها.