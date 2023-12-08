رئيس الوزراء العراقي: ‬الهجوم على السفارة الأمريكية لا مبرر له

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قوات الأمن، اليوم الجمعة، إلى ملاحقة المسؤولين عن الهجوم على السفارة الأمريكية، وقال إنه لا يوجد أي مبرر للهجوم.

وأضاف في بيان أن زعزعة استقرار العراق، وأمنه الداخلي، وسمعته السياسية، هي "أعمال إرهابية".

وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، سمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقًا لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قِبل مصدر مطلع.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجومًا منذ منتصف أكتوبر، أعلنت جماعات مسلحة عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.