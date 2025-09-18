برعاية ترامب.. تفاصيل الاتفاق الأمني المرتقب بين سوريا وإسرائيل

كشفت دوائر أمنية في تل أبيب "تقدمًا كبيرًا" في محادثات صياغة اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، قبيل عقد اللقاء بهذا الخصوص في لندن بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسب ما نقله موقع "نتسيف" عن الدوائر الأمنية.

وقال تقرير الموقع العبري إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الدوائر الضالعة في المحادثات أن يعلن بنفسه عن الاتفاق فور بلورته، متعهدًا بإقامة حفل كبير في واشنطن من أجل الحدث المرتقب".

وحول الاتفاق الأمني المرتقب بين إسرائيل وسوريا، يعقد في لندن، اليوم الأربعاء، اجتمعا بين وزير الخارجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توماس باراك، لمدة 5 ساعات.

وهذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر والشيباني برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المنتظر أن يشهد تقدماً في المحادثات، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت، بحسب المصادر الإسرائيلية.

ووفقًا لتقرير "نتسيف" تتضمن مسودة الاتفاق 8 بنود رئيسية:

انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع المناطق السورية، التي سبق وسيطر عليها بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، باستثناء نقطتين عسكريتين على جبل الشيخ السوري.

إرجاء أي محادثات حول مصير هضبة الجولان إلى المستقبل.

التزام دمشق بمكافحة أي وجود لإيران ووكلائها على الأراضي السورية.

الالتزام السوري بمنع استخدام الأراضي السورية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.

تعمل سوريا على بناء نسيج وطني يضمن مشاركة الأقليات بالحياة السياسية في البلاد في إطار سوريا موحدة.

تتعهد إسرائيل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وتعترف بحكومة الشرع.

لن يكون هناك أي أسلحة ثقيلة للجيش السوري بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

ترسيم حدود جديدة للمنطقة العازلة بين البلدين على أن يلتزم بها الطرفان.

وأشارت مصادر الموقع العبري إلى وصول المحادثات الجارية بهذا الخصوص إلى مرحلة متقدمة، وهناك اتفاق على أكثر من 95% من التفاصيل، مع الرغبة في التوقيع على الاتفاق في 29 سبتمبر/ أيلول الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

في الوقت نفسه، أفادت المصادر بأن موعد 29 سبتمبر/ أيلول ما زال قيد البحث، مع تنامي الرغبة في توقيع الاتفاق بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي والرئيس السوري ورئيس الوزراء نتنياهو.

لكن تسريبات إسرائيل تشي بتردد الشرع في لقاء نتنياهو بسبب الحرب الدائرة في غزة، إلا أن ضغوطًا أمريكية تمارس عليه في هذا الشأن.