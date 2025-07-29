ساعر: وجود تجويع في غزة "أكاذيب"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في غزة "صعب"، لكنه اعتبر أن هناك أكاذيب حول وجود تجويع، بحسب "رويترز".

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ووجه ساعر اتهامات إلى حركة حماس بالقول إنها "لا تسرق المساعدات فحسب، بل تتربح منها وتستخدم الأموال موردًا ماليًا خلال الحرب".

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد، تعليق العمليات العسكرية لعشر ساعات يوميًا في مناطق محددة بغزة وفتح ممرات مساعدات جديدة، حيث أثارت صور لفلسطينيين جوعى قلق العالم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن أكثر من 5000 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الشهرين الماضيين، مؤكدا "سنتعاون مع أي جهة ترغب في المشاركة في عمليات الإسقاط الجوي في غزة".

وأشار ساعر إلى أن الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار دفعت حماس إلى الإصرار على موقفها وتخريب فرص التهدئة واتفاق الرهائن، مشددا على أن بقاء حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال إن الضغط العسكري في غزة فعال ولكنه ليس الخيار الوحيد، مضيفا أن إسرائيل مستعدة أيضا لاستخدام الدبلوماسية.

وكانت مصر وقطر، الوسيطتان في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، قالتا إن هناك تقدما في المحادثات، لكن أحدث جولة من المفاوضات في الدوحة توقفت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق.