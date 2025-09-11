لبنان يمنح ترخيصًا لشركة ستارلينك

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الخميس، أن مجلس الوزراء اللبناني منح ترخيصا لشركة "ستارلينك"، التي يرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لتقديم خدمات توزيع الإنترنت في لبنان.

وقال طوني سعد، المتحدث باسم وزير الاتصالات شارل الحاج، إن ستارلينك أسست شركة في لبنان وحصلت على الترخيص بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات مع الحكومة.

وأضاف أن الوصول إلى الخدمة سيقتصر على الشركات، على أن تبدأ أسعار الباقات من 100 دولار شهريا.

أخبار ذات علاقة عطل عالمي يضرب "ستارلينك" وتدخل فوري من إيلون ماسك

ويقتصر تشغيل الإنترنت في لبنان حتى الآن على مزودي الخدمة الحكوميين والشركات التابعة لهم، والذين ضغطوا على الحكومة لعدم منح ترخيص لشركة ستارلينك.

ولبنان من أبطأ الدول من حيث سرعة الإنترنت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام: "أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة ستارلينك لبنان لتقديم خدمات توزيع الإنترنت على كامل الأراضي اللبنانية عبر الأقمار الاصطناعية المشغلة من قبل شركة سبيس إكس".

وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن ماسك عبر عن اهتمامه بقطاعي الاتصالات والإنترنت في لبنان خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس جوزيف عون في يونيو/ حزيران.