خبراء لـ "إرم نيوز": حادثة طابا محاولة لدفع مصر لمواجهة إسرائيل

في إطار التصعيد الحالي في غزة، سقط صاروخ، ليلة الخميس، على مدينة طابا المصرية المجاورة للحدود مع إسرائيل، أدّى إلى إصابة ستة أشخاص، فيما أعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان، أن "الحادثة سببها سقوط إحدى الطائرات الموجهة المسيَّرة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا"، واصفة إياها بأنها "مجهولة الهوية".

ولم يحدد الجيش المصري الجهة التي أطلقت الصاروخ على وجه اليقين، ولكن قوات الأمن بدأت تحقيقًا لتحديد مكان إطلاق الصاروخ، وهذا ما أشار إليه المتحدث باسم الجيش عندما قال في البيان: إن "لجنة مختصة من الجهات المعنية تحقق في الحادثة"، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وعلق الجانب الإسرائيلي على الحادثة، فقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على منصة "إكس": إن "الإصابة التي تعرَّضت لها مصر ناجمة عن تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر".

توريط مصر

ومن وجهة نظر خبير الأمن القومي المصري والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبدالواحد، قد تكون الحادثة ممنهجة لدفع مصر للتنسيق والمشاركة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في حماية أمن البحر الأحمر من مخاطر صواريخ الحوثي، وبالتالي حماية أمن إسرائيل.

وأشار إلى أن الدولة قد تستفيد من هذه الحادثة التي وصفها بالمدبرة من قوة إقليمية لتوريطها بأن تطلب أجهزة إنذارات متطورة لحماية أمنها القومي.