ميلوني: الاعتراف بفلسطين "على الورق" يؤدي لنتائج عكسية

حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم السبت، من أن يؤدي الاعتراف بدولة فلسطين على الورق قبل قيامها إلى نتائج عكسية.

وقالت ميلوني في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نقلته "رويترز"، "أنا أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين، لكنني لا أؤيد الاعتراف بها قبل إقامتها".

وتابعت ميلوني، "إذا تم الاعتراف على الورق بشيء غير موجود، فقد تبدو المشكلة وكأنها حُلّت وهي لم تُحل".

وأثار قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية عند انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول تنديدا من إسرائيل والولايات المتحدة، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.

وذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية أمس، أن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز "تقدم تأخر كثيرا" نحو حل الدولتين.