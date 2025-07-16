المبعوث الأمريكي: مفاوضات غزة "تسير باتجاه جيد"

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تم تحقيق تقدم في محادثات الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، بعد قبول حماس ضمانات أمريكية تضمن استمرار التهدئة لأكثر من 60 يومًا، بحسب ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

ويأتي التقدّم عقب طرح إسرائيل مقترحات جديدة تتعلق بخطوط انسحاب معدلة، إذ وصفت المصادر الحوار بأنه "عاد إلى مسار مثمر"، وفق الصحيفة.



