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العالم العربي

اليمين الإسرائيلي يناقش خطط تحويل غزة إلى "ريفييرا سياحية"

اليمين الإسرائيلي يناقش خطط تحويل غزة إلى "ريفييرا سياحية"
آلاف الخيام للفلسطينيين النازحين في قطاع غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 7:36 م

عقد قادة من اليمين المتطرف الإسرائيلي لقاء علنيا الثلاثاء لمناقشة تحويل غزة إلى "ريفييرا" سياحية، في حين يواجه سكان القطاع الفلسطيني المدمّر أزمة إنسانية متفاقمة، وفق وكالة "فرانس برس".

عُقد اللقاء، الذي نظّم تحت شعار "الريفييرا في غزة: من رؤية إلى واقع" في الكنيست، برعاية عدد من الأعضاء الأكثر تشددا في البرلمان الإسرائيلي.

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وشاركت في اللقاء شخصيات منها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والناشطة دانييلا فايس، وهي من أبرز المنادين بالاستيطان اليهودي في قطاع غزة.

ويستحضر شعار اللقاء طرحا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح في شباط/فبراير تحويل القطاع المدمّر من جراء الحرب إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إخراج سكانه الفلسطينيين ووضعه تحت سيطرة الولايات المتحدة.

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ولاقى الاقتراح ردود فعل مندّدة دولية وعربية، وأعاد الى أذهان الفلسطينيين ذكريات "النكبة" التي رافقت قيام دولة إسرائيل في العام 1948 وأدت الى تهجير نحو 700 ألف فلسطيني.

وناقش المشاركون في لقاء الثلاثاء "خطة رئيسية" أعدتها منظمة فايس لإعادة إرساء وجود يهودي دائم في غزة.

يلحظ المخطط التفصيلي بناء وحدات سكنية لـ 1,2 مليون مستوطن جديد، وتطوير مناطق صناعية وزراعية، بالإضافة إلى مجمعات سياحية ساحلية.

في العام 2005 جرى تفكيك ثماني مستوطنات إسرائيلية كانت مقامة في مناطق مختلفة من غزة، تزامنا مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الذي احتلته في حرب 1967.

وعلى مدى العقدين الماضيين، طالب قسم من المجتمع في إسرائيل بعودة الاستيطان في غزة. اكتسبت المطالب زخما أكبر بعد شن حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة.

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