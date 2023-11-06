"عبء على الموازنة".. الكنيست الإسرائيلي يدرس إلغاء 7 وزارات لتمويل حرب غزة

قدَّم نواب بالكنيست الإسرائيلي من المعارضة والائتلاف الحكومي على حدٍ سواء، مشروع قانون، ينص على إلغاء وزارات بالحكومة ومناصب وزارية، ونواب وزراء ومناصب أخرى، بغية ضغط النفقات وضخها في الحرب، حسبما أفاد موقع المال والأعمال الإسرائيلي "غلوبس" الليلة.

وبرَّر النواب المشاركون في إعداد وصياغة وطرح مشروع القانون هذا، بأن هناك 7 وزارات على الأقل تشكل عبئًا على الموازنة العامة، وأنه يتعين استغلال تلك الأموال لتمويل الحرب.