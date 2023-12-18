تظاهر بالموت حتى ينجو.. طفل يروي لـ"إرم نيوز" مأساة مقتل عائلته في غزة
"الجنود الإسرائيليون قتلوا عائلتي أمامي واختطفوا شقيقتي التي لم يتجاوز عمرها العام والنصف العام"، كلمات مؤلمة بدأ بها الطفل الفلسطيني أحمد مصلح سرد تفاصيل قصته المؤلمة التي فقد على إثرها جميع أفراد عائلته بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي التفاصيل، روى الطفل مصلح لـ"إرم نيوز"، ما حدث لعائلته في إحدى مدارس النزوح في بيت لاهيا شمال القطاع، وهي الحادثة التي أدت لمقتل ستة من أفراد عائلته وفقدان أخته الصغرى وجده، مؤكدًا أنه نجا من المجزرة التي حدثت بحق عائلته بمحض الصدفة.
وقال مصلح: "نزحنا وجميع أفراد العائلة لإحدى مدارس الإيواء في بيت لاهيا، وكنا متواجدين في خيم على بوابة المدرسة، وهذا الأمر جعلنا أول من تعرض للقتل والاعتقال من قوات الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المكان".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي حاصر المدرسة وبدأ بقصفها بالدبابات وإطلاق قنابل الدخان من الجو"، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لحرق عدد كبير من الخيام وإصابة عدد من النازحين داخل المدرسة ومقتل آخرين.
وأضاف: "اقتحم الجيش الإسرائيلي المدرسة ودخل الخيمة التي كنا نحتمي فيها وأطلق الرصاص على والدي برأسه ومات على الفور، ثم أطلق الرصاص على والدتي التي كانت تصرخ من الخوف، وعندما سقطت على الأرض أطلقوا الرصاص على جسدها وقتلوها".
وتابع: "تم إطلاق النار على أخي الكبير، ثم أختي الصغرى ذات أربع السنوات ومن تبقى من أفراد العائلة، واعتقلوا شقيقتي مريم ذات العام ونصف العام وجدي أيضًا، أما أنا فتظاهرت بالموت إلا أنهم أطلقوا النار على صدري واعتقلوني، وما زلت اتعافى بعد أن سلمني الجيش للصليب الأحمر الذي أوصلني لمستشفى شهداء الأقصى لاستكمال العلاج".
وختم قائلًا: "أصبحت الآن دون عائلة ولا أعرف مصير شقيقتي الصغرى وجدي".