تظاهر بالموت حتى ينجو.. طفل يروي لـ"إرم نيوز" مأساة مقتل عائلته في غزة

وقال مصلح: "نزحنا وجميع أفراد العائلة لإحدى مدارس الإيواء في بيت لاهيا، وكنا متواجدين في خيم على بوابة المدرسة، وهذا الأمر جعلنا أول من تعرض للقتل والاعتقال من قوات الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام المكان".

ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي حاصر المدرسة وبدأ بقصفها بالدبابات وإطلاق قنابل الدخان من الجو"، مشيرًا إلى أن ذلك أدى لحرق عدد كبير من الخيام وإصابة عدد من النازحين داخل المدرسة ومقتل آخرين.

وأضاف: "اقتحم الجيش الإسرائيلي المدرسة ودخل الخيمة التي كنا نحتمي فيها وأطلق الرصاص على والدي برأسه ومات على الفور، ثم أطلق الرصاص على والدتي التي كانت تصرخ من الخوف، وعندما سقطت على الأرض أطلقوا الرصاص على جسدها وقتلوها".