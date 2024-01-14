قتلى وجرحى إثر قصف منزل مأهول في دير البلح بغزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، منزلًا مأهولًا غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة؛ ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى في المكان.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف منزلًا مأهولًا بالمدنيين في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أسفر عن مقتل 4 مواطنين بينهم طفل، وجرح 12 آخرين بجروح متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأضاف المراسل أن عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض ما زالت جارية.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الطوارئ دكتور خليل الدقران، إن أروقة وممرات المستشفى فضلًا عن الأقسام الجراحية امتلأت بالجرحى والمصابين، جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر للمحافظة الوسطى.

وأشار إلى وجود نقص حاد في الكوادر الطبية ونفاد تام للمواد الطبية اللازمة لتقديم الخدمات العلاجية لهم.