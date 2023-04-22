"من الموت إلى الموت".. غرق 20 شخصًا أثناء الفرار من الحرب في الخرطوم

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن عشرات الأشخاص كانوا يقصدون مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، هاربين من العاصمة الخرطوم، اضطروا للخروج منها عبر طريق وعر غرب النيل؛ لأن الطريق الرئيسي مغلق وغير آمن نتيجة الاشتباكات والحصار الذي تفرضه القوات العسكرية على المدينة.

وأكد شاهد العيان عبد المطلب عبد الله، أن الفارين من الحرب حين وصولهم منطقة "الشيخ صديق" حاولوا عبور النيل بواسطة قارب صغير، لكن العدد كان أكثر من سعته ما أدى لغرقه.

وأكد عبد المطلب، لـ"إرم نيوز" انتشال ما لا يقل عن 20 جثمانا غريقا، مع غروب شمس يوم الجمعة، ولا زال البحث جاريا عن آخرين، بينما لا أحد يعلم عدد الذين كانوا على متن القارب.

وذكر أن هناك عددا من الناجين من الكارثة، استطاعوا السباحة إلى الضفة الأخرى للنيل.