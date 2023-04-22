"من الموت إلى الموت".. غرق 20 شخصًا أثناء الفرار من الحرب في الخرطوم
لقي ما لايقل عن عشرين شخصًا مصرعهم غرقا، اليوم الجمعة، بالنيل الأبيض، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي فروا منها نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ووقعت الحادثة المفجعة قبالة منطقة "الشيخ الصديق"، بولاية النيل الأبيض، بعد أن استغل فارون من حرب الخرطوم، قاربا صغيرا لقطع النيل للوصول إلى وجهتهم في مدينة "القطينة" عند الضفة الأخرى، لكن القارب غرق نتيجة الحمولة الزائدة، بحسب شهود عيان.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن عشرات الأشخاص كانوا يقصدون مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض، هاربين من العاصمة الخرطوم، اضطروا للخروج منها عبر طريق وعر غرب النيل؛ لأن الطريق الرئيسي مغلق وغير آمن نتيجة الاشتباكات والحصار الذي تفرضه القوات العسكرية على المدينة.
وأكد شاهد العيان عبد المطلب عبد الله، أن الفارين من الحرب حين وصولهم منطقة "الشيخ صديق" حاولوا عبور النيل بواسطة قارب صغير، لكن العدد كان أكثر من سعته ما أدى لغرقه.
وأكد عبد المطلب، لـ"إرم نيوز" انتشال ما لا يقل عن 20 جثمانا غريقا، مع غروب شمس يوم الجمعة، ولا زال البحث جاريا عن آخرين، بينما لا أحد يعلم عدد الذين كانوا على متن القارب.
وذكر أن هناك عددا من الناجين من الكارثة، استطاعوا السباحة إلى الضفة الأخرى للنيل.
وأضحت العاصمة السودانية الخرطوم شبه خالية من السكان، بعد النزوح الجماعي هربًا من جحيم الحرب ودوي الرصاص المنهمر فوق سماء المدينة منذ سبعة أيام مضت.
ومنذ يوم السبت الماضي، تندلع مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مسرحها قلب العاصمة الخرطوم، في محيط القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري، وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة.
وباتت مناطق "بري، واركويت، والعمارات، والخرطوم 2" وكل المنطقة المطلة على شارع الستين، خالية من السكان، وليس فيها غير جنود الدعم السريع المنتشرين تحت البنايات الشاهقة، التي تهشمت نوافذها وتهدمت أجزاء منها، نتيجة القصف المتبادل طوال الأيام الماضية.
ومع استمرار حركة نزوح المواطنين من الخرطوم إلى الولايات القريبة، تستمر في المقابل الحشود العسكرية القادمة من الولايات إلى العاصمة، من كلا الطرفين، ما يشير إلى أن المدينة ستتحول إلى حطام في الأيام المقبلة حال استمرار الاشتباكات وفشل الوساطات.