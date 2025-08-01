إنزال جوي فرنسي لمساعدات في غزة (فيديو)

نفذت فرنسا عملية إنزال جوي لمساعدات غذائية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس اليوم الجمعة، مقدماً شكره للأردن ودولة الإمارات وألمانيا.

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وخلال منشوره المرفق بمقطع فيديو لعملية الإنزال، دعا ماكرون إسرائيل إلى السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة في القطاع.

وقال الرئيس الفرنسي: "في مواجهة الأزمة الطارئة، قمنا للتو بعملية إنزال جوي للغذاء فوق غزة. أشكر شركاءنا الأردنيين والإماراتيين والألمان على دعمهم، وكذلك أفراد قواتنا المسلحة على التزامهم".

وأضاف: "لكن عمليات الإنزال الجوي ليست كافية. يجب على إسرائيل أن تسمح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للتصدي لخطر المجاعة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت فرنسا أنها سترسل 4 رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الأردن، وفقاً لما ذكره وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

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وقال الوزير الفرنسي لشبكة "فرانس إنفو" إن "هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية" في مواجهة هذا الوضع المروّع".

وكان الوزير بارو قد قال مؤخرًا، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في "إراقة الدماء"، وإنها يجب أن تتوقف.