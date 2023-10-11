العراق.. ما الذي يؤخر السوداني في إجراء تعديل وزاري على حكومته؟

لم ينفذ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وعوده بإجراء تعديل على حكومته، رغم مرور نحو العام على تكليفه بالمنصب.

وكان السوداني وعد بإجراء تعديل على حكومته، بعد مرور 6 أشهر على تشكيلها، فيما تؤكد أطراف سياسية أن الضغوطات السياسية هي التي تمنع هذا التعديل.

ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة، وأزمة امتدت لأكثر من عام.

وقال القيادي في ائتلاف "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي، لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني لديه الكثير من الملاحظات والمؤشرات على عمل بعض الوزراء خلال الفترة الماضية، وهو جاد فعلاً بإجراء التعديل الوزاري، لكن هناك أسبابًا أخرت هذا الإجراء خلال الأشهر الماضية".

وبيّن الهلالي أن "أبرز أسباب تأجيل إجراء التعديل، تأخير تشريع قانون الموازنة، فالكثير من الوزراء تحججوا بأن عملهم متوقف على صرف أموال الموازنة".

ولفت إلى "وجود ضغوطات سياسية على السوداني لمنعه من إجراء أي تعديل، إضافة إلى الانشغال بالوضع الاقتصادي الذي مر به العراق بسبب أزمة الدولار".

وتوقع الهلالي إجراء التعديل الوزاري بداية السنة المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات.