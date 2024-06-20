البيت الأبيض في انتقاد غير مسبوق لـ"نتنياهو": تصريحاتك مهينة
وصف البيت الأبيض، الخميس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لبلاده بـ "المهينة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن "تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال بشدة ومهينة لنا بالتأكيد، نظرا لحجم الدعم الذي نقدمه وسنواصل تقديمه".
وكان نتنياهو قد وجه، يوم الثلاثاء، انتقادات إلى واشنطن بسبب حجبها أسلحة وذخائر عن إسرائيل قبل مدة.
وقال في مقطع فيديو، بأنه قال لبلينكن خلال زيارته تل أبيب إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".
وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا استراتيجيا مع إسرائيل كان مقررا اليوم الخميس؛ بسبب الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو وانتقد من خلاله واشنطن.