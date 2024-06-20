البيت الأبيض في انتقاد غير مسبوق لـ"نتنياهو": تصريحاتك مهينة

وقال في مقطع فيديو، بأنه قال لبلينكن خلال زيارته تل أبيب إنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الأربعاء، أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا استراتيجيا مع إسرائيل كان مقررا اليوم الخميس؛ بسبب الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو وانتقد من خلاله واشنطن.