الرئيس السوري يوافق على فتح معبرين جديدين لدخول المساعدات عبر تركيا
أبلغ منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات إلى بلده عبر معبرين حدوديين آخرين من تركيا لمدة ثلاثة أشهر.
والتقى جريفيث الأسد في دمشق، الاثنين، بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص.
ورحب جريفيث في بيان بقرار الرئيس السوري القاضي بفتح المعبرين.
وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أعلن، الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد أبدى استعدادا للنظر في فتح مزيد من المعابر الحدودية لإيصال المساعدة إلى ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا، المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة.
وتأتي التطورات في ظل تضاؤل آمال العثور على ناجين تحت أنقاض الزلزال، والبدء في عمليات إزالة الأنقاض والانتشال وبدء مرحلة جديدة من عمليات الإغاثة.
وتقول مديرة الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، كارولين هولت، إن "أعمال الإغاثة قد تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات لتكتمل في تركيا، لكن من 5 إلى 10 سنوات حتى تبدأ في سوريا".
من جانبه، اعتبر بيليت تسمير، مشرف اتصالات الأمم المتحدة في جمعية البحث والإنقاذ التركية، حجم الدمار بعد هذا الزلزال "غير مسبوق".