الرئيس السوري يوافق على فتح معبرين جديدين لدخول المساعدات عبر تركيا

أبلغ منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على السماح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات إلى بلده عبر معبرين حدوديين آخرين من تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

والتقى جريفيث الأسد في دمشق، الاثنين، بعد أسبوع من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص.