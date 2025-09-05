بـ3 غارات.. الجيش الإسرائيلي ينسف برج مشتهى في غزة (فيديو وصور)

شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة غارات على برج مشتهى غرب مدينة غزة ما أدى إلى انهياره بالكامل، بعد ساعة من إنذار الإخلاء.

ويقع البرج المستهدف في منطقة غرب مدينة غزة المكتظة بالنازحين من مختلف أنحاء المدينة مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوب وشمال المدينة.

كما تقيم مئات العائلات النازحة في خيام بمنطقة "الكتيبة" ضمن مخيم استخدمه الفلطسينيون مركزًا مؤقتًا لإيواء من تدمرت منازلهم خلال الحرب.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أعلن عن بدء توسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، وفتح "أبواب الجحيم" على المدينة التي يقصفها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة.

وقال كاتس اليوم الجمعة عبر حسابه على منصة "إكس": "يتم الآن فتح باب الجحيم على غزة، والجيش يوجّه أول إنذار بالإخلاء لمبنى مرتفع في مدينة غزة قبل قصفه"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من هذه اللحظة ستتسع العمليات العسكرية وتتصاعد وتيرتها حتى ترضخ حماس لشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، وتجريدها من السلاح، أو أن يتم تدميرهم"، وفق قوله.