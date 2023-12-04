الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة

وارتفعت حصيلة القتلى من جنود الإسرائيليين إلى 401، منذ بدء الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى، وهم الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام "19 عامًا"، مقاتل في اللواء"401" فيلق الهندسة القتالية، ونيريا شاعر ميفنة "36 عامًا"، مقاتل في الكتيبة "6655" من اللواء 55، والرائد احتياط بن زوسمان "22 عامًا"، مقاتل في اللواء "401".