داعش يرفع وتيرة هجماته في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا

رفع تنظيم "داعش" وتيرة هجماته ضد "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية "قسد"، في مناطق سيطرتها بسوريا، وفق "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وذكر المرصد أن هجمات التنظيم المتشدد ازدادات بشكل ملحوظ، منذُ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، في محافظتيْ "دير الزور" و"الرقة" في شمال وشرق سوريا.

وقال إن هجمات "داعش"، التي جرت منذُ مطلع الشهر الجاري، أودت بحياة 5 عناصر من قوى الأمن الداخلي "الأسايش" الكردية، إضافة إلى استهداف آليات عسكرية ومدنية.

وأضاف المرصد أن هجمات التنظيم أظهرت تنوعًا في الأساليب، حيث شملت هجمات مباشرة على حواجز ونقاط تفتيش، وإطلاق نار على سيارات عسكرية، وعمليات تفجير بعبوات ناسفة، بالإضافة إلى استهداف خطوط إمداد حيوية مثل صهاريج النفط.

وتوزعت هجمات "داعش"، على بضع مناطق، أبرزها بلدات "ذيبان"، "الحوايج"، "الجنينة"، "الكبر"، و"أبريهة" في ريف "دير الزور"، إلى جانب بلدة "الكرامة" في ريف الرقة، وفق المرصد.

وفي "دير الزور"، استهدف مسلحون يُرجّح انتماؤهم لتنظيم "داعش"، سيارة عسكرية تابعة لقوى "الأسايش" في منطقة "أبريهة"، بالأسلحة الرشاشة؛ ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار نشاط خلايا التنظيم في المنطقة، رغم الحملات الأمنية المتكررة، التي تنفذها "قسد" بدعم من قوات التحالف الدولي.

ووثّق المرصد مقتل 60 فرداً في تلك الهجمات، بينهم 41 قتيلاً من قوات "قسد" والتشكيلات العسكرية العاملة معها، إضافة إلى 8 قتلى من تنظيم "داعش"، علاوة على مقتل 10 مدنيين، وشخص متعاون مع "قسد".