نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية "حديثة" في لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلته مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، الأربعاء، إن قواته عثرت على أسلحة روسية "حديثة" خلال تفتيشها قواعد لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان.

وأكد نتنياهو للصحيفة أن بلاده لا تريد "حربًا أهلية جديدة" في لبنان، وأن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأضاف: "مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة".

وأوضح نتنياهو أنّ "اندلاع حرب أهلية جديدة في لبنان سيشكّل مأساة، ومن المؤكد أننا لا نهدف إلى إثارة مثل هذه الحرب، وإسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان" وفق تعبيره.

وأضاف: "هدفنا الوحيد هو إتاحة العودة لمواطنينا الذين يعيشون على طول الحدود اللبنانية إلى ديارهم، والشعور بالأمان".

أسلحة أخرى

وفي وقت سابق أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان منذ تصعيد النزاع مع "حزب الله" المدعوم من إيران الشهر الماضي.

وغادر سكان الشمال منازلهم بسبب القصف عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله بعد بدء حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية ضد "حزب الله" جعل مناطقها الشمالية آمنة حتى يتمكن نحو 60 ألف شخص أجبروا على النزوح من العودة إلى منازلهم.

وتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود بشكل تدريجي بعد أن أدت هجمات "حماس" على إسرائيل إلى اندلاع حرب غزة.

ووفقًا لإحصاء أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، لقي ما لا يقل عن 1,373 شخصًا مصرعهم في لبنان منذ أن بدأت إسرائيل بمهاجمة حزب الله، ويرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك.