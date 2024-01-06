تقرير: "حريق شامل" يهدد الشرق الأوسط بسبب حرب غزة

حذّر تقرير إخباري من أن التطورات الأخيرة التي أعقبت اغتيال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية صالح العاروري تنبئ بما وصفته بـ "حريق شامل"، مع تمسك ميليشيا حزب الله اللبناني بالرد واستمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ووصف التقرير، الذي نشره موقع "أر تي بي أف" البلجيكي، الهجوم على الأراضي اللبنانية، وتحديداً في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بـ"الجريء" والرد كان مرتقباً.

وينقل التقرير عن الباحثة إيلينا عون قولها إنّ "كلمات نصر الله كانت محسوبة، وهي تعكس رغبته في عدم السماح لنفسه بأن تملي عليه إسرائيل وتيرة أو محتوى الرد المحتمل"، وفق قولها.

وتساءل التقرير: "هل الخوف من اندلاع حريق واسع النطاق في المنطقة أمر معقول؟ والأبعد من ذلك أنه ليست لديك اليوم دولة واحدة طرف في الصراع، باستثناء إسرائيل، وعلى الطرف الآخر لديك فقط مجموعات وفصائل مسلحة ولديها قدرة كبيرة جدًا على التسبب في الضرر، مثل الحوثيين".

ولا يستبعد التقرير أن تشهد المنطقة "زعزعة متسلسلة خلال الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة"، لكنه لا يعتقد أن تتطور الأمور لحرب شاملة في ظل عدم وجود دول بقوة عسكرية باستثناء إسرائيل، مقابل مجموعات مسلحة.