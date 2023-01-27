رئيس المخابرات المركزية الأمريكية يزور إسرائيل تزامنا مع التصعيد بالضفة

وأوضحت ذات المصادر، أنه "كان من المفترض أن تركز الزيارة على الملف النووي الإيراني، والتعاون العسكري بين إيران وروسيا والأنشطة التخريبية الإيرانية في المنطقة، لكن الأحداث الجارية على الأرض ستؤثر على الأرجح على محتوياتها".

وأضافت المصادر الأمريكية، أن "التصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية سيؤثر على الأرجح على ملف إيران النووي، وسوف يتمحور اللقاء بين الطرفين حول قلق الولايات المتحدة من دوامة العنف في الضفة الغربية".

ووفق الموقع العبري، فإن: "زيارة بيرنز كان مخططا لها مسبقا، لكنها تأتي خلال التصعيد الأخطر بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عدة أشهر".