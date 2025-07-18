الأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق سريع بأعمال العنف في جنوب سوريا 

logo
العالم العربي

طلبا للثأر من دروز السويداء.. عشائر بدوية سورية "تحرّم القهوة" (فيديو)

طلبا للثأر من دروز السويداء.. عشائر بدوية سورية "تحرّم القهوة" (فيديو)
صورة من فيديو تظهر أحد شيوخ العشائر يسكب القهوة طلبا للثأرالمصدر: إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 8:02 ص

أعلنت عشائر بدوية في  سوريا امتناعها عن شرب القهوة، في خطوة ترمز إلى الغضب وطلب الثأر، وذلك عقب تقارير أفادت بارتكاب مسلحين دروز انتهاكات بحق عائلات بدوية في محافظة السويداء جنوب البلاد.

وظهر شيوخ من العشائر السورية في مقاطع فيديو متداولة، الخميس، يعلنون "تحريم شرب القهوة ودقّ النجر"، في إشارة إلى رفض المصالحة والغضب الشديد، مؤكدين أن هذا الموقف سيستمر حتى "تعود سوريا بكل محافظاتها، وأولها السويداء، تحت راية الدولة".

وقال أحد الشيوخ في تسجيل مصور: "بعد إعلان النفير العام من مجلس القبائل والعشائر السورية، نقول إنه باسم الجميع يحرُم علينا شرب القهوة، ونعلنها على الجميع وبعلم الجميع، محرّم علينا شرب القهوة بعون الله".

ويعد تحريم شرب القهوة وسكبها أرضاً، من أبلغ الرسائل الرمزية في الثقافة البدوية، خاصة في أوقات النزاع والصراع.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مسلحين من العشائر، دخلوا مدينة السويداء، وسيطروا على أجزاء من ريف المحافظة الغربي، رداً على عمليات قتل قام بها مسلحون دروز ضد أبناء العشائر البدوية في المحافظة.

وأوضحت أن العشائر دخلت الريف الغربي للمحافظة الذي سيطر عليه الدروز بعد انسحاب القوات التابعة لدمشق بموجب وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية الجمعة، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء لفض الاشتباكات بين  الدروز والعشائر البدوية.

واتّهمت الرئاسة السورية، ليل الخميس، المقاتلين الدروز بخرق وقف إطلاق النار الذي انسحبت بموجبه القوات الحكومية من المحافظة الواقعة في جنوب البلاد والتي تقطنها غالبية درزية.

أخبار ذات علاقة

الأمن السوري يستعد لدخول السويداء كـ"قوة فض اشتباك" (فيديو)

الأمن السوري يستعد لدخول السويداء كـ"قوة فض اشتباك" (فيديو)

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، عن عمليات إعدام ميدانية لمدنيين من عشائر البدو في السويداء بينهم طفل وسيدة، على يد فصائل درزية.

وأثارت الحادثة التي وقعت بعد اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الحكومية من المدينة، غضباً في سوريا، خاصة بين أبناء العشائر الذين أعلنوا "النفير" للدفاع عن البدو في السويداء.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC