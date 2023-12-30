الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

ووفق المصدر ذاته، أجرى مقاتلو وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة تحليلاً شاملاً في المكان، مستعينين بوسائل تكنولوجية أخرى، حيث اكتشفوا فتحة نفق إستراتيجي في قبو الشقة.

وتقصّت القوات هذه الفتحة وصولاً إلى نفق كبير يبدو أنه يخدم كبار مسؤولي الجناحيْن السياسي والعسكري لحركة حماس.

وكانت الشقة جزءًا من شبكة أنفاق طويلة ومتشعّبة تنقَّل عبرها كبار مسؤولي حركة حماس ومارسوا وظائفهم. وأدّت الفتحة المكتشفة إلى نفق يمتدّ لمسافة 218 متراً وبعمق حوالي 20 متراً تحت الأرض في شمال قطاع غزة.

ووفق فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، عُثر داخل النفق على شبكة كهرباء وتهوية وبنى تحتية خاصة بالصرف الصحي وغرف صلاة واستراحة، حيث تم إعداد النفق لإتاحة فرصة الإقامة فيه وإدارة القتال منه لفترات طويلة.