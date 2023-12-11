"ناموا جياعًا".. فلسطينية تروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل مؤلمة لمقتل 8 من أبنائها
"أبنائي ناموا جياعًا، لم أجد ما أطعمهم إياه قبل أن تباغتهم الصواريخ الإسرائيلية وتودي بحياة ثمانية منهم"، بصوت مخنوق، وعبارات مكلومة، ودّعت الفلسطينية فاطمة المدفع، ثمانية من أبنائها بعد مقتلهم بقصف إسرائيلي.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، الليلة الماضية، منزلًا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، نزحت إليه عائلة فاطمة منذ شهر ونصف الشهر من شمال القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية؛ ما أدى لمقتل أبنائها والعشرات من عائلتها.
وتروي المدفع، في حديث لـ"إرم نيوز"، تفاصيل قصتها المؤلمة، قائلة: "منذ بداية الحرب وأنا أهرب من مكان لآخر من أجل إنقاذ أبنائي من الموت، لكنني لم أنجح بهذه المهمة فالقصف الإسرائيلي قتل ثمانية منهم إضافة لأمي وأبي وآخرين من العائلة".
وأوضحت، أن "القصف الإسرائيلي دمّر منزل عائلتها المكوّن من أربعة طوابق، والذي نزحت إليه مؤخرًا، فوق رؤوس ساكنيه بشكلٍ وحشيّ"، مشيرة إلى أن عناية الله هي التي أنقذتها وزوجها وثلاثة من أبنائها.
وأضافت: "نجوت من الموت لأنني موجودة وزوجي في غرفة على أطراف المنزل، كنا جميعًا نجلس فيها قبل القصف بنصف ساعة؛ لكن أبنائي ذهبوا للنوم لأنهم جياعٌ، ولم يكن لدينا أي شيء لإعداد الطعام وسدّ جوعنا".
وتابعت: "عادة ما نبقى لوقت طويل من الليل معًا بالغرفة ذاتها، لكن ليلة القصف ومن شدّة جوعهم ذهب أبنائي الثمانية للنوم مبكرًا، آملين أن نجد في صباح اليوم التالي ما نأكله"، متابعةً: "بعد وقت قصير سقطت الصواريخ فوق رؤوس أبنائي وماتوا جميعًا".
وأشارت المدفع، إلى أن "قصف المنزل تسبّب باستشهاد والديها وعدد من أشقائها وزوجاتهم وأقارب آخرين"، لافتة إلى أن 24 منهم ما زالوا تحت الأنقاض، ويصعب الوصول إليهم من قبل الطواقم الطبية والإغاثية.
واستكملت: "أصغر الشهداء لدي طفلة عمرها 4 سنوات، أخرجنا بعضهم متفحّمين وملامحهم غير واضحة، كما إن إخراجهم كان بصعوبة بالغة"، مبينة أنها ومنذ بداية الحرب حتى اللحظة فقدت أكثر من 70 شخصًا من عائلتها.
وناشدت المدفع، الجهات المختصة أن تعمل على انتشال جثامين مَن تبقى من أفراد عائلتها تحت ركام المنزل المدمر، قائلة: "نريد أن ندفن أبناء العائلة، وأن يوقف العالم هذه الحرب الوحشية التي دمرت كل شيء".