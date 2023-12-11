"ناموا جياعًا".. فلسطينية تروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل مؤلمة لمقتل 8 من أبنائها

وتروي المدفع، في حديث لـ"إرم نيوز"، تفاصيل قصتها المؤلمة، قائلة: "منذ بداية الحرب وأنا أهرب من مكان لآخر من أجل إنقاذ أبنائي من الموت، لكنني لم أنجح بهذه المهمة فالقصف الإسرائيلي قتل ثمانية منهم إضافة لأمي وأبي وآخرين من العائلة".

وأوضحت، أن "القصف الإسرائيلي دمّر منزل عائلتها المكوّن من أربعة طوابق، والذي نزحت إليه مؤخرًا، فوق رؤوس ساكنيه بشكلٍ وحشيّ"، مشيرة إلى أن عناية الله هي التي أنقذتها وزوجها وثلاثة من أبنائها.

وأضافت: "نجوت من الموت لأنني موجودة وزوجي في غرفة على أطراف المنزل، كنا جميعًا نجلس فيها قبل القصف بنصف ساعة؛ لكن أبنائي ذهبوا للنوم لأنهم جياعٌ، ولم يكن لدينا أي شيء لإعداد الطعام وسدّ جوعنا".