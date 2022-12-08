الخامس خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله، مما يرفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى خمسة.
وقالت الصحة الفلسطينية إن "مواطنا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب آخر بجراح خطيرة قرب قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية".
وأوضحت الصحة الفلسطينية أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عابود شمال غرب رام الله بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما.
وأضافت الصحة في بيانها أن "الإصابة الأولى في القدم والثانية في الصدر"، مشيرة إلى أن جراح الشابين الفلسطينيين وصفت "ما بين المتوسطة والمستقرة".
من جهتها، قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "قوة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه عدد من الفلسطينيين بالقرب من مستوطنة عوفاريم، مما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة آخرين".
وأكدت القناة أنه تم إطلاق النار على الشبان الفلسطينيين بدعوى إلقائهم الحجارة والزجاجات الحارقة على سيارات تتبع المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على 5 فلسطينيين، مما أدى لاستشهاد أحدهم، وإصابة الآخرين بجراح متفاوتة، مؤكدة أن الجيش اعتقل مصابين اثنين، بالإضافة إلى احتجاز جثة الشهيد، بينما وصلت إصابتان لمستشفيات رام الله.
ودعت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إسرائيل ماضية في سياسة "استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني".
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية "بتقديم الجناة للعدالة الدولية"، لافتاً إلى أن شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أكدت أنه منذ بداية العام الجاري قُتل عشرات الفلسطينيين، معتبرة أن هذه واحدة من أكثر الأعوام دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.