الخامس خلال ساعات.. استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

ودعت الحكومة الفلسطينية، في بيان صحفي، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن إسرائيل ماضية في سياسة "استمرار الجرائم وعمليات الاغتيال اليومية، واستباحة الدم الفلسطيني".

وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية "بتقديم الجناة للعدالة الدولية"، لافتاً إلى أن شعورهم بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أكدت أنه منذ بداية العام الجاري قُتل عشرات الفلسطينيين، معتبرة أن هذه واحدة من أكثر الأعوام دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.