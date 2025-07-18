الأمم المتحدة تطالب بمعاقبة المتورطين بعمليات القتل في السويداء

حثّ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطاتَ السورية على ضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات في مدينة السويداء، جنوب البلاد.

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وقال تورك في بيان نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة: "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وأن تكون الأولوية القصوى لحماية جميع الناس، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي تشهدها محافظة السويداء، جنوب سوريا، منذ أيام، إلى قرابة 600 قتيل، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي الحصيلة بعيد انسحاب القوات الحكومية من المدينة واندلاع المواجهات المحلية بين الفصائل الدرزية والعشائر.