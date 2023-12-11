"شراء الهدوء".. خطة إسرائيلية دعمت حماس لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راهن على أن من شأن وجود حماس كحركة قوية، لكن ليست قوية للغاية، أن يحافظ على السلام ويقلل الضغط لإقامة دولة فلسطينية.
وأضافت الصحيفة أنه قبل أسابيع فقط من شن حماس لهجماتها على إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصل رئيس الموساد "ديفيد بارنيا" إلى الدوحة للاجتماع مع مسؤولين قطريين.
وتابعت: "لسنوات طويلة، أرسلت الحكومة القطرية ملايين الدولارات شهريًّا إلى داخل قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في تدعيم حكومة حماس هناك. لم يكتف نتنياهو بالتسامح مع هذه المدفوعات، بل إنه شجع عليها.
مقامرة نتنياهو
ووفقًا لعدد من المطلعين على المباحثات السرية، سئِل "بارنيا" خلال اجتماعاته مع المسؤولين القطريين في أيلول/سبتمبر سؤالًا لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال: "هل تريد إسرائيل لهذه المدفوعات أن تستمر؟".
ووفق الصحيفة، أجاب بارنيا "نعم. الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترحب بالأموال من الدوحة".
واعتبرت أن "السماح بالمدفوعات المالية، التي بلغت مليارات الدولارات خلال نحو عقد من الزمن، كان بمثابة مقامرة من قبل نتنياهو حيث كان يرى بأن من شأن التدفق الثابت للمال المحافظة على الهدوء في غزة، وإبقاء اهتمام حماس منصبًّا على شؤون الحكم وليس القتال".
وفي مقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من عشرين مسؤولًا إسرائيليًّا وأمريكيًّا وقطريًّا حاليين وسابقين ومسؤولين من حكومات شرق أوسطية أخرى، كشفت الصحيفة عن تفاصيل جديدة تتعلق بجذور السياسة الإسرائيلية والخلافات التي اندلعت داخل الحكومة الإسرائيلية، وإلى أي مدى مضى نتنياهو لحماية القطريين من الانتقاد وللإبقاء على تدفق الأموال.
وأضافت: "كانت هذه المدفوعات جزءًا من القرارات التي اتخذها القادة السياسيون الإسرائيليون، وضباط الجيش ومسؤولو المخابرات والتي تستند كلها إلى تقييم خاطئ، وهو أن حماس لم تكن مهتمة أو قادرة على شن هجوم واسع النطاق".
وأردفت: "استمرت المدفوعات حتى عندما حصلت إسرائيل على معلومات حول خطط حربية لحماس، وبعد ملاحظة المحللين لتدريبات مهمة على حدود غزة".
إضعاف حماس
وبحسب "نيويورك تايمز"، كان للأموال القطرية أهدافٌ إنسانية، مثل: دفع رواتب الحكومة في غزة، وشراء الوقود للحفاظ على تشغيل محطات توليد الكهرباء. لكن مسؤولي المخابرات الإسرائيلية يعتقدون الآن أن الأموال كان لها دور في نجاح هجمات السابع من أكتوبر".
ونقلت عن مسؤول قطري قوله إن "أي محاولة لإلقاء ظلال من عدم اليقين بشأن الطبيعة المدنية والإنسانية لمساهمات قطر وتأثيرها الإيجابي لا أساس له من الصحة".
وقال مسؤول في مكتب نتنياهو إن حكومات إسرائيلية عدة مكنت الأموال من الذهاب إلى غزة لأسباب إنسانية وليس لتقوية حماس.
وأضاف أن "نتنياهو عمل على إضعاف حماس بشكل كبير، فقد قاد ثلاث عمليات عسكرية قوية ضد حماس أدت الى مقتل آلاف من الإرهابيين وكبار قادة حماس".
وكان نتنياهو أخبر الصحفي الإسرائيلي البارز "دان مارغاليت" في ديسمبر/كانون الأول 2012 أنه من المهم الحفاظ على قوة حماس كثقل موازن للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وأن وجود خصمين قويين، أحدهما حماس، من شأنه أن يقلل الضغط عليه للتفاوض من أجل إقامة دولة فلسطينية.
لكن المسؤول في مكتب نتنياهو نفى تمامًا أن يكون رئيس الوزراء صرَّح بهذا.
وبين التقرير أن منتقدي نتنياهو يقولون إن نهجه في التعامل مع حماس كان في جوهره يرتكز على أجندة سياسية ساخرة تتمثل بالإبقاء على غزة هادئة كوسيلة للبقاء في السلطة دون معالجة تهديد حماس والاستياء الفلسطيني المتأجج.
ويقول "ايال حالوت" مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في الفترة من تموز 2021 وحتى بداية هذا العام إن "تصور نتنياهو على مدار عقد ونصف العقد يقوم على أنه إذا اشترينا الهدوء وتظاهرنا بأن المشكلة غير موجودة، فيمكننا الانتظار إلى أن تتلاشى".
نتنياهو يضغط على واشنطن
وذكر التقرير أن "نتنياهو ومساعديه الأمنيين بدأوا يعيدون النظر في إستراتيجيتهم نحو غزة ببطء بعد عدة صراعات عسكرية دامية وغير حاسمة ضد حماس في القطاع".
ونقِل عن المدير السابق لجهاز الموساد زوهار بالتي، قوله إن الجميع سئم وتعب من غزة، وقلنا جميعًا: دعونا ننسَ غزة، لاننا كنا نعلم أنها وصلت إلى طريق مسدود.
وقالت الصحيفة: "خلال هذه الفترة، حظي عمل قطر في غزة بمباركة من الحكومة الإسرائيلية، بل إن نتنياهو مارس ضغوطًا على واشنطن نيابة عن قطر".
"ففي عام 2017، وبينما كان الجمهوريون يضغطون لفرض عقوبات مالية على قطر بسبب دعمها لحماس، أرسل نتنياهو مسؤولين دفاعيين كبارًا إلى واشنطن، إذ أخبروا المشرعين هناك بأن قطر لعبت دورًا إيجابيًّا في قطاع غزة، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الرحلة"، بحسب المصدر ذاته.
وذكر رئيس الأبحاث السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يوسي كوبرفاسر، أن بعض المسؤولين رأوا فوائد الحفاظ على التوازن في قطاع غزة، مضيفًا أن منطق إسرائيل في ذلك الوقت أنه يجب أن تكون حماس قوية بما يكفي لحكم غزة، ولكن ضعيفة بما يكفي لردعها من قبل إسرائيل.
وقال الجنرال المتقاعد والنائب السابق لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي شلومو بروم، إن تمكين حماس ساعد نتنياهو على تجنب التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف بروم أن إحدى الطرق الفعالة لمنع حل الدولتين هي التقسيم بين قطاع غزة والضفة الغربية، فالانقسام يعطي نتنياهو ذريعة للانسحاب من محادثات السلام إذ يمكنه القول: "ليس لدي شريك".
وختمت الصحيفة: "لم يعبّر نتنياهو عن هذه السياسة علنًا، لكن البعض في اليمين الإسرائيلي لم يكن لديهم مثل هذا التردد".