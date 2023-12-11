"شراء الهدوء".. خطة إسرائيلية دعمت حماس لإفشال إقامة الدولة الفلسطينية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو راهن على أن من شأن وجود حماس كحركة قوية، لكن ليست قوية للغاية، أن يحافظ على السلام ويقلل الضغط لإقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الصحيفة أنه قبل أسابيع فقط من شن حماس لهجماتها على إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصل رئيس الموساد "ديفيد بارنيا" إلى الدوحة للاجتماع مع مسؤولين قطريين.

وتابعت: "لسنوات طويلة، أرسلت الحكومة القطرية ملايين الدولارات شهريًّا إلى داخل قطاع غزة، وهي أموال ساعدت في تدعيم حكومة حماس هناك. لم يكتف نتنياهو بالتسامح مع هذه المدفوعات، بل إنه شجع عليها.

مقامرة نتنياهو

ووفقًا لعدد من المطلعين على المباحثات السرية، سئِل "بارنيا" خلال اجتماعاته مع المسؤولين القطريين في أيلول/سبتمبر سؤالًا لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال: "هل تريد إسرائيل لهذه المدفوعات أن تستمر؟".

ووفق الصحيفة، أجاب بارنيا "نعم. الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترحب بالأموال من الدوحة".

واعتبرت أن "السماح بالمدفوعات المالية، التي بلغت مليارات الدولارات خلال نحو عقد من الزمن، كان بمثابة مقامرة من قبل نتنياهو حيث كان يرى بأن من شأن التدفق الثابت للمال المحافظة على الهدوء في غزة، وإبقاء اهتمام حماس منصبًّا على شؤون الحكم وليس القتال".