قضاة أوروبيون يستجوبون وزير المال اللبناني في قضية رياض سلامة

استجوب قضاة أوروبيون، اليوم الجمعة، وزير المال اللبناني يوسف الخليل ثلاث ساعات؛ في إطار تحقيق حول أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته، إن الخليل أجاب على أكثر من مئة سؤال باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن "كل العمليات التي حصلت في المصرف المركزي خلال فترة عمله كانت قانونية".

وأضاف المصدر أن القضاة الذين عادوا إلى بيروت منذ أسبوعين في إطار التحقيق، "أنجزوا مهمتهم" بعد استجوابه.

وتشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، إذ تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج و"إثراء غير مشروع".