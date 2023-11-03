هل يقود السطو المسلح إلى ضبط الإرهابيين الفارين من سجن في تونس؟

اقتحمت مجموعة ملثمة، صباح اليوم، فرعا بنكيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، ونفذت عملية سطو مسلح، وسط ترجيحات بأن يكون الإرهابيون الفارون من السجن المدني بالمرناقية، الأربعاء الماضي، متورطين في العملية.

ورجحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ نشرته اليوم الجمعة على صفحتها في فيسبوك، تورط إرهابيين من الفارين من سجن المرناقية في عملية السطو على بنك بمنطقة بومهل (جنوب العاصمة)، صباح الجمعة 3 نوفمبر 2023.

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية انتشرت لتعقب الفارين، معززة بطائرة مروحية، وأن الموضوع محل متابعة.

ولاحظ سكان المناطق الجنوبية المتاخمة للعاصمة، انطلاقا من مدينة حمام الأنف، انتشارا أمنيا كثيفا في المنطقة.